Festivalul de muzică veche, care are loc an de an la Timișoara, a ajuns la ediția a XIV-a și este una dintre cele mai mari manifestări muzicale din Banat.

În acest an , Festivalul de Muzică Veche Timișoara se va desfășura în perioada 17 septembrie – 20 octombrie 2019.

Toate concertele vor avea loc în Biserica Evanghelică Lutherană de la Punctele Cardinale din capitala Banatului.

