Fostul șef al Politiei Rutiere Timișoara revoltat din cauza focurilor de artificii de la hotelul Tresor din Timișoara

Singurul hotel de 5 stele din Timisoara, inaugurat in 2018, investitie de peste sase milioane de euro a omului de afaceri Liviu Peter, a ajuns in centrul unui scandal exploziv, care-i are ca protagonisti pe fostul sef al Politiei Rutiere Timisoara, comisarul Marius Poenaru, si omul de afaceri bucovinean Dan Pintilie, patronul firmei “Fire Show” Sacalaz, cel mai important importator si distribuitor de artificii din Romania.

Focurile de artificii care au loc aproape in fiecare sfarsit de saptamana, la nuntile care se organizeaza in salile de ceremonii ale hotelului Tresor, i-au adus la disperare pe locuitorii din zona.

“Aproape in fiecare weekend, avem aceeasi problema: focuri de artificii trase de undeva din liziera padurii, deasupra masinilor din trafic, a pietonilor, a tuturor celor care locuiesc in zona. Pericol de accidente evident. L-am rugat pe Dan Pintilie, cu care ma stiu de multa vreme, sa ma anunte cand isi trimite pirotehnicienii la nunta, cand incep exploziile, ca sa-mi bag cainii in casa. Stiti cum reactioneaza cainii la focurile de artificii, la explozii: urla, alearga disperati prin curte, sunt traumatizati. Nu mai vorbesc de membrii familiei mele, de vecini, de oamenii din zona.

Mi-a raspuns arogant, ca daca eram inca in politie, m-ar fi dat afara, pentru ca are sustinere politica. Am inteles ca domnul deputat Alfred Simonis i-a botezat un copil, dar, dupa cum il cunosc, nu cred ca incurajeaza astfel de abuzuri”, ne-a declarant Marius Poenaru.

Fostul politist se intreaba, revoltat, cum este posibil ca fostii sai colegi de la Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis sa emita autorizatii pentru foc de artificii in liziera padurii, cand legea este foarte clara in acest sens, impunand o distanta minima fata de zonele populate, si de ce toate plangerile de pana acum depuse la IPJ Timis nu au fost bagate in seama.

De cealalta parte, milionarul Dan Pintilie a trimis, pentru impactpress.ro, un mesaj prin intermediul avocatului, in care spune ca a depus o plangere penala impotriva ofiterului de politie, care s-a pensionat nu cu mult timp in urma, pentru ca l-ar fi amenintat cu moartea. “A trimis pe unii si i-au pus sabia la gat. Au fost deja audieri in acest dosar”, spune avocatul.

La randul sau, deputatul Alfred Simonis a transmis ca, daca focul de artificii de la Tresor este ilegal, politia ar trebuie sa-si faca treaba si sa aplice amenzi, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii