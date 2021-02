Gheorghe Buba, timişoreanul de 97 de ani care a reuşit să învingă COVID, fără nicio zi de spitalizare

Gheorghe Buba s-a infectat cu coronavirus în urmă cu trei săptămâni, însă a reuşit să învingă boala fără nicio zi de spitalizare. Bătrânul s-a tratat acasă cu medicamentele prescrise de către medici.

Timişoreanul care a reuşit să învingă COVID la 97 de ani. Bătrânul a relatat că în urmă cu aproape trei săptămâni şi-a pierdut mirosul şi a început să obosească, însă a făcut o formă uşoară de COVID-19.

„A început cu oboseală, dacă mergeam patru-cinci metri oboseam. La un moment dat, mi-am pierdut mirosul. Am mai tuşit şi eram puţin ameţit de cap. Febră nu am avut. Am luat boala de la o doamnă care mai vine pe la mine să facă mâncare. Ea a prezentat semne, cu vărsături, şi până la urmă a fost internată la spital. Bineînţeles că a venit o echipă medicală, toţi erau îmbrăcaţi în costume, mi-au luat probe. A doua zi mi s-a comunicat că sunt pozitiv. Dar nu a trebuit să mă duc la spital, medicul de familie mi-a prescris medicamente. Vitamina C, vitamina D, încă un medicament şi ceva siropuri. Şi în fiecare zi am primit telefon, control de la poliţie, care mă întrebau unde sunt, ce fac şi cum mă simt”, a declarat Gheorghe Buba, pentru Adevarul.

Bărbatul se simte acum foarte bine, dar continuă să ia medicamentele prescrise. Vestea bună este că putut aniversa, luni, 1 februarie, împlinirea frumoasei vârste de 97 de ani.

„Nu am niciun secret. Cred că e importantă starea organismului. N-am avut niciodată boli cronice care să mă macine. Am avut ceva probleme cu circulaţia periferică, dar am făcut tratamente. Încă ceva, nu am fumat niciodată. De băut, am mai băut. Nu am fost nici pasionat de sport. În coplărie, mâncam foarte mult lapte de vacă şi de oaie, direct la stână, pentru că părinţii aveau animale”, a povestit Gheorghe Buba, care a prins din plin al Doilea Război Mondial.

„Am fost pe front în Ungaria şi Cehoslovacia, am prins bombardamente, dar boala asta e mai periculoasă decât războiul. Pe timpul războiului ai inamicul în faţă, dar acest inamic e cel din spate, nu-l vezi, e invizibil, nu ştii de unde te loveşte”, a mai spus timişoreanul.

