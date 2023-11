Gheorghe Seculici, președintele CCIA Arad, în dialog cu tinerii

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad a organizat vineri, 10.11.2023, evenimentul „Tineri în dialog cu antreprenori de succes”, proiect susţinut de firma Panduit European Solutions, parteneri media arq, aradon şi TV Arad.

În cadrul evenimentului, participanţii au avut ocazia să adreseze întrebări deschise și să afle curiozități pe marginea unor subiecte de actualitate.

De asemenea, președintele CCIA Arad, le-a povestit tinerilor, parcusul său profesional, îndemnându-i pe aceștia, la asumare şi implicare, la muncă și perseverență.

“Prin acest proiect dorim să facilităm accesul tinerilor la antreprenori de la care pot să învețe. Vom avea sesiuni lunare sub forma unor workshopuri, întâlniri cu oameni de afaceri, cu acces la diferite produse și servicii ale Camerei de Comerţ, precum înființarea unei afaceri, finanţări, cursuri și altele. Este important pentru tineri să facă parte din comunități care au aceleași aspirații ca ei şi să fie implicaţi trup și suflet în proiectele pe care le fac”, informează preşedintele CCIA Arad, arhitectul Gheorghe Seculici.

Psihologi şi specialisti din cadrul compartimentului reeducare al Penitenciarului Arad, au expus în faţa tinerilor efectele nocive ale consumului de droguri şi au prezentat oferta de şcolarizare în cariera de agent de penitenciar.

“Camera de Comerț desfășoară o serie de manifestări care au drept scop sprijinirea şi reprezentarea cât mai corectă a mediului economic arădean. Prin activităţile pe care le desfăşurăm dorim să fim utili, atât membrilor noştri, cât şi întregii comunităţi arădene”, informează directorul CCIA Arad, Radu Mătiuţ.

“În luna septembrie a acestui an, am demarat proiectul de voluntariat „Școala Părinților”, pe care îl derulăm în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Arad și Inspectoratul Școlar Județean Arad, care s-a dovedit a fi unul de succes (prima serie de cursuri a fost finalizată, iar pentru cea de a doua serie s-au înscris deja 40 de persoane), prin urmare am decis să iniţiem şi acest proiect „Tineri în dialog cu antreprenori de succes, care să vină în sprijinul elevilor şi studenţilor, care vor să construiască o afacere”, a declarat Carmen Crişan, manager Formare Profesională.

Detalii şi înscrieri la sesiunile proiectului „Tineri în dialog cu antreprenori de succes”: prof. Carmen Crişan – Manager Departament Formare Profesională – CCIA ARAD, tel. 0730 188 299, email: carmen.crisan@ccia-arad.ro.

