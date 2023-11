Grevă la AJOFM Timiș! ”Cerem respect și tratament echitabil..!”

Sindicatul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, AJOTIM, a organizat două proteste spontane, în legătură cu emiterea unui act normativ, privind salarizarea personalului propriu din structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Colectivul de angajați din cadrul AJOFM Timiș a organizat, vineri, 17.11.2023, și luni 20.11.2023, între orele 10.00-11.00, două proteste spontane la sediul instituției AJOFM Timiș din Timisoara, în vederea soluționării problemelor cu care se confrunta angajatii, ”astfel încât să ne putem desfășura activitățile aferente noului an bugetar în cele mai bune condiții”.

În mesajul sindicaliștilor se arată: ”Cerem respect și tratament echitabil din partea factorilor decizionali. Nu suntem dispuși să acceptăm discriminare, solicităm o evaluare justă a salariilor noastre în conformitate cu efortul depus și responsabilitățile asumate. Suntem demni de o remunerare pe măsura contribuției noastre la societate, cerem acordarea drepturilor salariale caștigate în instanță prin sentințe definitive de către un funcționar public la nivel de Agenție pentru toți angajații din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, eșalonate pe o perioadă de 5 ani.

Cerem asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur, precum și resurse suficiente pentru a ne desfășura activitatea în mod eficient. Suntem conștienți de cerințele activităților noastre și solicităm alocarea unui personal suficient pentru a face față volumului de muncă și pentru a asigura servicii de calitate. Solicităm sprijinul publicului și a colegilor noștri din diverse sectoare. Uniți în voce și acțiune, putem determina schimbarea de care avem atâta nevoie.

Facem precizarea că până în prezent, cu toate că am fost nedreptățiți din punct de vedere salarial, nu am recurs la acțiuni care să afecteze și să prejudicieze drepturile beneficiarilor serviciilor noastre (șomeri și angajatori), nu am recurs la greve sau alte acțiuni așa cum au procedat funcționarii altor institutii care până la urmă au obținut ceea ce și-au dorit, sub imperiul presiunii, dar, ne rezervăm dreptul ca în cazul în care nu ni se va da curs solicitărilor noastre, să întreprindem măsuri legale de protest, inclusiv declanșarea grevei generale cu consecințe privind plata prestației de șomaj și a celorlalte drepturi acordate beneficiarilor în conformitate cu prevederile legale specifice.”, atenționează sindicaliștii de la AJOFM Timiș, luni 20 noiembrie 2023.

Comentarii

comentarii