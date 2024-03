Haris Džinović va susține un concert de 8 Martie la KIKINDA, orășelul de graniță cu România, din Banatul sârbesc

De 8 Martie, bănățenii sunt invitați să treacă frontiera și să meargă la Kikinda, unde îndrăgitul solist, compozitor și muzician de origine bosniacă Haris Džinović va concerta cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în Hala Jezero Kikinda (Sala Centrului Sportiv din Complexul Jezero- Iazul Vechi). Concertul lui Džinović începe la ora 20, ora Serbiei, și pentru toată lumea intrarea este liberă! Orașul Kikinda– Primăria și Consiliul Local, precum și Biroul de Turism din cochetul orășel din Banatul Sârbesc, sunt gazdele și organizatorii care au făcut posibil acest concert.

”Mulți bănățeni care îndrăgesc muzica lui Haris Džinović (Харис Џиновић) și ar dori să fie de 8 Martie în sala fredonându-i versurile hiturilor cunoscute și acum au acest prilej! Este cel mai atractiv eveniment al momentului din întregul Banat organizat de Ziua Femeii”, spune Romana Rista, Diplomat culinar, cunoscută în mediul online Fata care gătește cu flori, cea care desfășoară proiecte cultural-culinare cu legături strânse în Serbia, în special în Banat, provincia Voivodina, unde este mereu oaspete de onoare.

„Călătoresc și mai des în ultimii ani în Serbia unde tradițiile și rețetele locului sunt foarte bine conservate, astfel că am extins și proiectul meu național Zestre culinară și în Serbia, pentru că vreau să arăt cât de mult ne asemănăm. Mă refer la cultura și reperele din bucătăria bănățeană cu cea din provincia Voivodina și cum le păstrează sârbii, ridicate la rang de cinste și mândrie. Cât despre Haris Džinović, puțini fani știu că el a avut și un restaurant în Paris, unde a trăit mai mulți ani și că gătește foarte bine. Musai să vă mai spun că în 2022-2023, Haris Džinović a fost gazda emisiunii Muštuluk, din Serbia, un cooking show muzical inedit unde i-a avut ca invitați la masă renumiți soliști și muzicieni din spațiul ex-yugoslav, cărora Džinović le pregătea rețete autentice vechi, dar și rețete cosmopolite, iar apoi stau la masă, mănâncă, beau și cântă împreună. Când vorbesc de invitați de renume, ei sunt Dragana Mirković, Jovana și Željko Joksimović, Neda Ukraden și Goran Bregović, care sunt atât de iubiți și de publicul nostru bănățean. Numele emisiunii vine de la melodia lui Džinović Muštuluk. „Daj mi Muštuluk’’este o expresie magică, intraductibilă în limba română. Provine din persană, adusă pe filiera turcă, și înseamnă „o constrângere de a da ceva- o recompensă, chiar și în bani, în schimbul unei vești bune, a dezvăluirii unui secret bine păstrat care ți se pune pe tavă. De altfel, muzica lui Džinović este una magică, cu stadioane pline, a lansat hituri după hituri, iar încă de la începuturile carierei sale el a fost fascinant de muzica roma. Multe dintre hiturile lui răsună în kafane, taverne, restaurante, în spiritul lor au și fost create din multele povești de viață ce se țes la masa plină de bucate și la un pahar de tărie și vorbă, care apoi devin șlagăre în care mulți ne regăsim’’, susține Romana Rista, Diplomat culinar.

„Ultima oară când Haris Džinović a concertat la Kikinda, a fost cu ocazia ediției a 26-a Zilelor Ludaiei- Dani Ludaje- Pumpkin Days, în 2011, poate cel mai mare festival de acest gen din Europa, care anul viitor va marca cea de-a 40-a ediție. Așadar, o revenire după mai bine de un deceniu a lui Džinović în orașul supranumit Orașul dovlecilor, în care în fiecare toamnă, la jumătatea lunii Septembrie, se cântăresc dovlecii giganți și se organizează timp de patru zile târguri, evenimente culturale și de divertisment care atrag sute de mii de turiști din mai multe țări, inclusiv bănățeni din țara noastră.

Nu numai dovlecii uriași care an de an ating recorduri Mondiale, de peste 600 de kilograme fiecare au transformat Kikinda într-un orășel turistic, ci și mamutul botezat Kika. Bănățenii pot vizita înainte de concert Muzeul din centrul orașului sârbesc, unde sunt expuse oasele acestui animal gigant de 7 m lungime și 4.5 m înălțime, care ar fi trăit în urmă cu peste 500.000 de ani, fiind descoperit în zona Fabricii de țigle din Kikinda, în 1996, azi brand al Kikindei.

”Turiștii care vin la concertul lui Haris Džinović pot alege să ia masa în localuri cochete sau tradiționale din Kikinda. De altfel, iubitorii street-food pot degusta pleșcavița sârbească de la tonetele din centrul pietonal al Kikindei, deschise și târziu în noapte. Gurmanzii pot alege platouri cu mâncare din Banat sau grill sârbesc la câteva taverne locale, dintre care eu recomand Kod Fićoka și Nacionalna Klasa „kod Čvarka”. Iar amatorii de design și mâncare with a twist pot merge la restaurantul pizzerie Twenty sau la Centar. Le recomand pe toate, au ce descoperi. Desigur că recomand rezervarea din timp, mai ales în weekend. Schimbați să aveti cash în dinari la voi și aveți în vedere că Serbia nu e în UE și că în localuri încă se fumează. De altfel, nu plecați fără un suvenir local, Biroul de Turism din Kikinda are cel mai atractiv Magazin de suveniruri din toată Voivodina și din întreg Banatul. Iubesc acest oraș cochet Kikinda care are în jur de 60.000 de locuitori și care este un exemplu pentru orice alt orășel din România din punct de vedere cultural și culinar, un orășel industrial care a știut să creeze turism de la zero. Cea mai frumoasă stradă din Serbia e tot in acest orășel’’, spune Romana Rista.

La Kikinda, puteți ajunge prin frontierele Jimbolia – orar non-stop, Lunga-Comloșu Mare – Nakovo sau Valcani-Mokrin (ultimele două cu orar 8-20, ora României).

