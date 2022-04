Horia Colibășanu a început cu adevărat expediția pe Himalaya. Două nopți dormite la 6.200 de metri

Alpinistul timișorean Horia Colibășanu a revenit de pe Himalaya cu un mesaj prin telefonul-satelit. Acesta spune că au fost două nopți dormite la 6.200 de metri, iar adevărata aventură de abia acum începe.

Am ajuns până în Tabăra 2. Prima zi am urcat în Tabăra 1, care e cam cu 50 de metri mai jos, doar că ai o creastă între ele, urci și cobori un ghețar. Am dormit în fiecare tabără câte o noapte, să ne aclimatizăm. A fost destul de aspru, cu dureri de cap și am dormit destul de rău, dar suntem bine. Data trecută ne-a luat vreo cinci sau șase zile să ajungem până în Tabăra 2, acum doar două. Din cauza topirii ghețarilor, ruta pare mai ușoară. S-a schimbat destul de mult, nu mai e așa fragmentat terenul. Acum am coborât să ne odihnim în Tabăra de Bază fiindcă ninge întruna de ieri. Practic, suntem aclimatizați la 6200 de metri, iar tura viitoare încercăm să ajungem în Tabăra 3, a transmis Horia Colibășanu,

Alpinistul Horia Colibășanu se află alături de Marius Gane și Peter Hámor într-o expediție de cucerire a vârful Kangchenjunga (8.586 m.), al treilea vârf al planetei, neurcat până acum de niciun român.

