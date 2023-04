Hoți minori, filmați cu o dronă. Polițiștii i-au prins în câteva minute

Doi minori au fost prinsi de politistii din Lugoj, luni, la putin timp dupa ce au furat mai multe bunuri dintr-un magazin.

Politistii lugojeni au luat urma hotilor, dupa ce acestia au intrat in curtea a doua societati comerciale. Tinerii au luat-o la fuga cand au vazut ca politistii le-au blocat calea, astfel ca oamenii legii au incercat sa puna mana pe ei. Intreaga actiune a oamenilor legii a fost filmata cu o drona. Unul dintre hoti a fost prins dupa ce a patruns in curtea unui imobil si s-a urcat pe acoperis, iar celalalt a fost capturat cateva minute mai tarziu, dupa ce a sarit si el gardul unei fabrici, scrie lugojinfo.ro.

„Cei doi tineri, in varsta de 13 si 16 ani, au fost condusi la sediul sectiei de politie pentru audieri. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca cei doi minori ar fi sustras un tricou, o husa de telefon si un cutit tip briceag, dintr-un magazin situat pe strada Traian Grozavescu din municipiul Lugoj. Minorul in varsta de 13 ani a fost predat parintilor, iar tanarul in varsta de 16 ani, a fost predat reprezentantilor Centrului de Plasament Gavojdia. In cauza, a fost intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, cercetarile fiind continuate, in vederea luarii masurilor legale care se impun.”, a anuntat IPJ Timis.

