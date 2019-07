Hoții au furat seiful cu bani de la o firmă de pompe funebre

Hotii au dat atacul noaptea trecuta la Octavian, cea mai mare firma de catering si servicii funerare din Lugoj. Primele informatii facute publice de catre anchetatori indica faptul ca persoane necunoscute au patruns pe timpul noptii in imobil si s-au dus glont la seiful cu bani aflat in incinta firmei. Se pare ca inainte hotii au dezactivat sistemele de supraveghere fapt ce ii face pe politisti sa creada ca au deaface cu specialisti in astfel de furturi. Oamenii legii iau in calcul un furt la pont in conditiile in care au disparut incasarile facute la sfarsitul saptamanii si nu exclud ipoteza ca pontul sa fi fost dat chiar de unul dintre angajatii firmei. Politistii au demarat o ancheta iar mai multi angajati au fost deja audiati, de la locul comiterii faptei ridicate mai multe urme.

