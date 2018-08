Iapă (Cătălin) la Zoo Timișoara. Laudele consilierului primarului contrazise de timișoreni

Mizerie de nedescris la Grădina Zoo din Timişoara. Asta găsesc cei care se încumetă să facă o plimbare cu copiii până la acel parc zoo, care pare să reajungă ceea ce a fost înainte de a fi ceea ce mai este: un loc neîngrijit, cu animale care parcă se ambiţionează să trăiască în ciuda condiţiilor de habitat, un loc mult prea îndepărtat de a fi civilizat, model grădina Zoologică de la Szeged. Iar locaţia este, zice-se, atracţie pentru CCE 2021!

Într-o astfel de atmosferă, consilierul personal al edilului, Cătălin Iapă, a postat pe facebook poze … “de laudă”, părând să fie singurul care se simte bine acolo, iar în acea zi animalele păreau alintate din cale-afară: “urşii au avut astăzi (la începutul lunii august, n..r.) în meniu îngheţată din lapte, zahăr şi mere, servită de copiii prezenţi. (…). La Zoo în Timişoara, acum sunt 55 de specii de animale şi 256 de exemplare. Anul trecut i-au trecut pragul peste 100.000 de vizitatori. În plan e amenajarea de noi spaţii pentru animale şi, de asemenea, aducerea de animale noi”.

Suficient pentru ca timişorenii să-l apostrofeze:

“Mariana Faur: Am fost azi dimineaţă la zoo. Am rămas dezamăgită şi cu sufletul strâns, deoarece nu am mai trecut pe acolo de vreo 7 ani. Am găsit o mizerie de neconceput pentru animale, căsuţe improvizate, animale neîngrijite, geamul la suricate neşters de mult timp, locul de joacă pentru copii închis, deoarece a devenit un pericol. Grădina zoologică a fost pentru copilăria fetelor mele, locul preferat. Azi au plecat de acolo cu sufletul sfâşiat.”

“Raluca Paraschivu: Trist sincer, că încă se promovează grădini zoologice în 2018. Trist cum sunt ţinute animalele – în ce spaţii mici şi ce neîngrijite. Sincer, ne cunoaştem şi credeam că eşti un om (Cătălin Iapă, n.r.) Ok. După o postare aşa evident politică, nu ştiu ce să mai cred. Chiar poţi să spui din suflet că îţi place aşa ceva? Chiar trebuie să fii mincinos ca să ajungi politician? Îmi cer scuze, dar m-ai dezamăgit.”

Cătălin Iapă a încercat să dreagă busuiocul, ba mai mult, le-a cerut celor care se ocupă de grădina zoo să-şi facă treaba: “Nu spun şi nu am spus că îmi place din suflet aşa ceva. Trebuie să îşi facă treaba mai bine cei de la Zoo şi trebuie investiţii noi acolo, de exemplu nu e leu, pentru că vechiul spaţiu era prea mic. Pe de altă parte, dintre a moderniza sau a o desfiinţa, eu aş alege modernizarea, cu respectarea standardelor de spaţiu şi condiţii şi aducerea de animale noi pentru că sunt mulţi copii din Timişoara care vin la Zoo”.

“Mircea Popa: Doamne, Cătălin, nu îţi ataşa poza la ceea ce există acolo. Gradina zoologică a devenit imaginea nepăsării, indolenţei, neprofesionalismului şi, probabil, nu numai atât. Sigur, de vină este conducerea Grădinii, dar crezi că numai ea? Este o ruină dar nu putea să se degradeze în acest hal într-un timp scurt, prăbuşirea durează de ceva vreme şi nimeni nu s-a sesizat până acum?”.

“Sorin Aradean: Sincer, mi-e teamă să merg la Zoo Tm… De la noi am vizitat Zoo TgM, splendid, totul aranjat ca la carte, bogăţie de animale, spaţiu generos pentru fiecare, o plăcere!”

