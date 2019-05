Ilie Vlaicu, managerul Aquatim: ”În firmele de stat este și o influență a politicului, care, nu de puține ori, are rezultate nefaste pentru ele. Nu investești, dispari”

Aquatim, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Timiș, a investit în ultimele două decenii 400 de milioane de euro și este una dintre firmele de stat fără pierderi.

Managerul companiei, Ilie Vlaicu, explică pentru Profit.ro că dacă n-ar fi accesat fonduri europene, n-ar fi putut face investiții, iar Aquatim ar fi riscat să dispară. El spune că în firmele de stat e și o influență a politicului, care, nu de puține ori, are rezultate nefaste pentru ele, dar Aquatim a reușit să rămână o companie condusă de tehnicieni.

Cu 400 de milioane de euro investiții în ultimii 20 de ani, cu o cifră de afaceri de aproape 130 de milioane de lei și un profit net care s-a apropiat de zece milioane de lei anul trecut, Aquatim este o companie de stat atipică. Doar în ultimii trei ani, societatea a investit mai mult de 110 milioane de lei: 46 mil. lei în 2016 (30,8 mil. lei din surse proprii, 13,7 mil. lei din credite externe și 1,3 mil. lei de la bugetul de stat și bugete locale), 33 mil. lei în 2017 (23,9 mil. lei din surse proprii, 772.000 de lei din credite externe, 3,9 mil. lei de la bugetul de stat și bugete locale și 4,3 mil. lei din fondul de coeziune) și 34,8 mil. lei în 2018 (21,8 mil. lei din surse proprii, 1,2 mil. lei din credite externe, 3,3 mil. lei din buget de stat și locale și 8,4 mil. lei fond de coeziune). Investițiile au vizat extinderea și reabilitarea rețelei de apă cu peste 100 kilometri, extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare cu mai bine 200 de kilometri, construcția a trei stații noi de tratare a apei potabile și construcția a șapte stații noi de epurare a apei uzate.

Compania a avut în 2018 afaceri de aproape 130 milioane lei și profit net de 9,8 milioane lei, în 2017 cifra de afaceri a fost de 127 milioane lei și profitul de 10 milioane lei, iar pentru acest an estimează o cifră de afaceri de 135 milioane lei. Aquatim are acum în jur de 930 de angajați.

“În loc să fie sufocată de pierderi și datorii, ca alte companii de stat, Aquatim a reușit să devină o firmă profitabilă și să țină prețurile la apă printre cele mai mici din țară”, spune Ilie Vlaicu, manager al Aquatim din anul 1999. El recunoaște că întotdeauna investițiile se regăsesc în prețul unui produs. Dar pentru că firma s-a axat pe investiții din fonduri europene, nerambursabile, tariful apei a crescut proporțional doar cu cofinanțarea. Cifra de afaceri nu s-a schimbat foarte mult, iar tariful apei nu s-a modificat în ultimii 5 ani, cu toate că prețul altor utilități au urcat, adaugă managerul.

“Noi am reușit, prin scăderea costurilor, să ne menținem în zona profitabilității. Numărul de angajați nu a crescut proporțional cu dezvoltarea ariei de operare, pentru că am eficientizat munca oamenilor. Se spune că statul este un prost administrator, dar Aquatim nu intră în această categorie. Fiindcă am accestat fonduri europene, am putut să facem investiții. Nu le faci, dispari. Accesarea fondurilor a însemnat și o anume disciplinare a firmei, a angajaților, disciplină cerută de indicatorii solicitați la aprobarea proiectelor, indicatori verficați continuu, pe parcursul derulării proiectelor. Cum statul nu prea are banii de investiții, tarifele nu sunt o sursă importantă, atunci soluția vine, clar, de la banii europeni nerambursabili”, mai spune el. Ilie Vlaicu afirmă că sunt și companii de apă neprofitabile, de regulă cele mici, pentru că e greu să gestionezi o afacere pe o arie mică, fiindcă nu ai clienți destui, iar costurile de operare sunt mari.

Regionalizarea, crede el, ar rezolva reducerea costurilor fixe, iar acesta ar fi principalul avantaj al ei. Încă un avantaj ar fi reducerea cu 30% a costurilor de investiții dacă aria de operare este mare. De exemplu, se poate construi o stație de alimentare cu apă care servește mai multe localități și o stație de epurare care preia apa menajeră de la mai multe localități. “În firmele de stat e și o influență a politicului, care, nu de puține ori, are rezultate nefaste pentru ele. Aquatim a avut șansa să rămână o companie condusă de tehnicieni, de oameni de meserie, nu de oameni implicați în politică. “, explică managerul. În 1997, Aquatim deservea doar Timișoara, iar acum, aria de operare acoperă aproape întregul județ Timiș, mai exact la 123 de localități. Activitatea din județ este coordonată de sucursalele din orașele Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare.

Citește mai mult la: www.profit.ro

Comentarii

comentarii