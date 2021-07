Începe JazzTM 2021 – trei zile de sărbătoare, în Piața Libertății din Timișoara

Timp de trei zilei, 2 – 4 iulie (vineri -sâmbătă), Piața Libertății din Timișoara va vibra pe acordurile variate și complexe ale muzicii jazz – o co-producție a Primăriei Timișoara prin Casă de Cultură a Municipiului Timișoara x PLAI.

Jazz-ul este dintotdeauna un gen de muzică divers şi multicultural, definit astfel încă dinainte ca astfel de concepte să existe, un continuu mix de oameni, sentimente şi muzică. Pornind de la această idee, gestul de a organiza un eveniment important de jazz în Timişoara, un simbol al multiculturalismului în Romania şi în această parte a Europei, e unul natural şi deopotrivă simbolic.

Un festival muzical creează un simbol pentru oraşul care îl organizează, devine parte din identitatea lui şi o întăreşte. Festivalul JAZZ™ vine tocmai să celebreze energia culturală vibrantă a Timişoarei.

”De ce un festival co-finanţat din fonduri publice în Timişoara? În primul rând pentru că este extrem de important să definim cultura ca un bun comun, accesibil oricui şi nu ca un produs comercial disponibil în baza unor reguli financiare. E o formă de a asuma rolul Primăriei Municipiului Timişoara ca şi garant al acestui principiu. Politica culturală este cea care poate defini societatea de mâine, una în care nu ne întrebăm doar din ce trăim, dar şi pentru ce trăim şi cum trăim împreună. E în interesul Timişoarei să găzduiască evenimente culturale de amploare, e în interesul Timişoarei să stimuleze viaţa culturală a cetăţii în toate formele ei”, spune fostul viceprimar, Dan Diaconu.

În 2013 a fost pusă piatra de temelie a ceea ce poate fi unul din cele mai importante evenimente culturale din această parte a Europei, parte a efortului de a obţine titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. La cele șapte ediții de până acum am reușit să atragem artiști precum: Richard Bona, Kurt Elling, David Murray & Macy Gray,Terri Lyne Carrington, Lizz Wright, Al Jarreau, Anoushka Shankar, The Cat Empire, Dianne Reeves, Marcus Miller, Liv Warfield w/ The NPG Hornz, The Chick Corea Elektric Band, Monty Alexander, Miles Mosley & The West Coast Get Down, Christian Scott, John Beasley presents Monk’ESTRA, The Cinematic Orchestra, R+R=NOW, Gregory Porter, Laura Mvula, Moses Boyd Exodus, Jazzmeia Horn, Yussef Dayes și Tank & the Bangas.

JAZZ™ 2021 promite să mențină calitatea prestațiilor artistice prezentate în cadrul primelor 7 ediții și să aducă pe scena din Timișoara cele mai importante nume actuale ale jazz-ului mondial.

Vă aşteptăm cu drag în 2 – 4 iulie 2021 pentru un eveniment de excepţie, într-un oraş de excepţie – este mesajul organizatorilor.

Accesul la JAZZ™ este gratuit.

Accesul la JAZZ™ este pe baza de bilet gratuit în limita locurilor disponibile. Participarea este permisă numai pentru persoanele care sunt vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. Minorii sub 16 ani sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la festival. Cei peste 5 ani vor purta mască. Purtarea măștii pe teritoriul festivalului este obligatorie.

