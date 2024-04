Instalație-experiment, în expoziție la Timișoara: testați condițiile de lucru din Fast Fashion, regândiți-vă alegerile de consum!

Elevii școlilor și liceelor din Timișoara au ocazia să ”experimenteze” în aceste zile condițiile de lucru dintr-o fabrică de Fast Fashion: sunt invitați să interacționeze cu o instalație artistică realizată în cadrul proiectului „Cultura sustenabilității în școlile din Timișoara”, implementat de Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, instalație menită să recreeze condițiile de muncă întâlnite adesea în astfel de fabrici și să invite la reflecție.

Instalația a fost creată de Carina Bălan, artistă, designer și antreprenoare în domeniul modei sustenabile, selectată în urma unui apel de producție artistică lansat public de CRIES pentru a atrage atenția asupra problematicii de mediu și a impactului social al industriei vestimentare, și a modei de consum sau de tip Fast Fashion în special, în rândul tinerilor.

„Free Fashion” se numește instalația Carinei Bălan și poate fi vizitată, începând de astăzi, până vineri, 26 aprilie 2024, la Cafeneaua Reciproc din Timișoara, unde elevii, dar și publicul larg, pot experimenta câteva minute din viața unei lucrătoare din industria Fast Fashion.

Expoziția a fost deschisă astăzi, în prezența artistei. „Având interese artistice și un brand sub numele căruia încerc să ofer o alternativă cât mai etică când vine vorba de haine, mă preocupă modul în care alegerile noastre de consum pot afecta oamenii și mediul. Am simțit că e necesar să vorbesc despre poveștile oamenilor din spatele hainelor ieftine și despre impactul pe care acest stil de producție îl are asupra lor. „Free Fashion” a fost răspunsul meu la această nevoie de conștientizare. Am vrut să creez ceva care să provoace publicul să privească dincolo de strălucirea magazinelor”, a explicat Carina Bălan.

„Inițiativa face parte dintr-un amplu proiect de educare – lucrăm cu profesori implicați, cu elevi, ne dorim să atragem atenția asupra impactului de mediu, social, psihologic al industriei vestimentare de tip Fast Fashion. Sunt rapoarte, date oficiale care vorbesc despre acest impact, au fost nenumărate investigații, sunt fapte reale – păduri care dispar, poluare, îmbolnăviri… Vrem ca tinerii să conștientizeze că nu există modă ieftină, cineva plătește prețul, și vrem ca ei să dezvolte comportamente de consum responsabil. Îi invităm să interacționeze cu instalația și ne bucură că avem deja 200 de elevi programați să viziteze expoziția. Și publicul larg este binevenit”, adaugă Mihaela Vețan, președintele Asociației CRIES.

Vor fi patru zile în care elevii școlilor și liceelor din Timișoara vor avea ocazia să pășească în fabrica de Fast Fashion datorită acestei instalații artistice, să reflecteze asupra condițiilor de muncă din această industrie și să conștientizeze impactul propriilor decizii de consum.

„Aș vrea ca oamenii să plece cu o înțelegere mai profundă a costurilor reale ale fast fashion-ului (…). Sper ca această experiență să îi determine să reflecteze asupra propriilor alegeri și să îi încurajeze să caute alternative mai sustenabile și mai etice. Dacă această instalație îi face să pună întrebări, să caute informații și să ia măsuri pentru a sprijini brandurile și practicile etice, atunci consider că am reușit să transmit mesajul pe care l-am avut în minte. „Free Fashion” nu este doar o instalație artistică; este o invitație la dialog și la acțiune, o modalitate de a începe o conversație despre cum putem face industria modei mai umană și mai responsabilă”, a concluzionat Carina Bălan.

