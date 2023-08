Întâlnește-i pe piloții de la Super Rally, la Startul Festiv ce va avea loc în Iulius Town!

Efervescența evenimentelor din cadrul Timișoara 2023 – Capitala Europeană a Culturii se trăiește și în acest weekend la Iulius Town, unde vor avea loc o varietate de activități pentru toate categoriile de public. Campionatul Național de Super Rally ajunge și la Timișoara, iar în parcarea VIP UBC0 va avea loc o sesiune de Meet & Greet, dar și Startul Festiv. Flight Cinema in My Town invită toată familia la film în aer liber, dar și la after parties, sub cerul înstelat. Vino în Iulius Town și lasă-te purtat de atmosfera estivală!

În Timișoara va avea loc în acest weekend a patra etapă a sezonului 2023 de Super Rally, iar o parte dintre evenimentele din cadrul competiției se vor desfășura în parcarea VIP UBC0. Vineri, 11 august 2023, amatorii de raliuri sunt așteptați, începând cu ora 16.00, să observe cum au loc verificările mașinilor ce urmează să concureze în cadrul Super Rally. Shot-ul de adrenalină va fi administrat de la ora 19.30, când se va da Startul Festiv al competiției.

În această etapă a concursului, pilotul Bogdan Duma luptă să își mențină poziția de lider în clasamentul anual, fiind urmat de campionul francez Jerome France, iar Aurelian Andronache și vicecampionul en-titre de super rally, Costel Căşuneanu, se luptă pentru o poziție pe podium. Alături de piloți, în parcarea VIP UBC0 vor fi prezenți Dani Oțil și Mihai Leu, primul campion mondial la box profesionist din România, unde vor susține o sesiune de meet & greet, vineri, de la ora 19.30.

În același timp, în Atriumul din Iulius Mall sunt expuse trei mașini de super raliu, ce pot fi „recuzita” perfectă pentru un shooting foto pentru Instagram sau Facebook.

Serile de Flight Cinema in My Town încep, conform tradiției, cu câte un film pentru fiecare zi de weekend. Astfel, vineri, de la ora 20.00, ne așezăm pe pufurile din Iulius Gardens pentru comedia Last Vegas, unde Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman și Kevin Kline ne vor aduce zâmbetele pe buze prin intermediul întâmplărilor hilare prin care vor trece. Sâmbătă, de la aceeași oră, ne uităm la comedia Nine Lives și încercăm să nu râdem cu lacrimi atunci când un om de afaceri ursuz se trezește în corpul unei pisici. Duminică, de la 20.00, ne aventurăm împreună cu Jim Button and Luke the Engine Driver într-o poveste magică și plină de întâmplări curajoase, menite să îi ambiționeze pe cei mici, cu vise mari.

În fiecare seară, după film, ne întâlnim la un After Party, de la ora 21.30. Accesul la Flight Cinema in My Town este gratuit și se face pe baza unei rezervări, completând formularul online: https://forms.gle/NJ3DJYPUqjnZWD4J7. Rezervările se fac până în ora 15:00 și sunt valabile până la ora 19:30.

Magie este și duminică dimineață în Atriumul Iulius Mall, unde de la ora 11.00, Teatrul de Păpuși le va spune copiilor povestea „Peștișorului de aur”.

Comentarii

comentarii