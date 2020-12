Jazz-ul și muzica clasică ajung în două cartiere din Timișoara – Șagului și Cetate de Moș Nicolae

Scena din cartier continuă: concerte de jazz și muzică clasică, în dar de Moș Nicolae, la Timișoara. Astfel, ajuns la jumătate, ineditul și provocatorul proiectul, Scena din cartier, înfruntă limitările impuse de pandemie, ducând muzica interpretată de către artiștii independenți direct în inima cartierelor timișorene.

Concertele de jazz, blues și muzică clasică sunt transmise online, primele trupe care au concertat bucurându-se de un succes răsunător: CLAR Band, Leslie Wolf and The Groovemakers, The Skywalkers și Duo Percuție – Amelia Trifu & Philip Goron, au adunat mai bine de 36.000 de vizualizări și peste 400 de distribuiri ale video-urile transmise pe mai multe pagini de facebook partenere proiectului.

Scena din cartier – proiect de intervenție locală adresat muzicienilor locali a căror activitate a fost grav afectată de pandemie – a debutat în 14 noiembrie și se va încheia în 20 decembrie 2020.

Primul weekend din cea mai festivă lună a anului este dedicat jazz-ului și muzicii clasice, propunând 2 concerte în cartierele votate de către timișoreni pe site-ul proiectului www.scenadincartier.ro.

În 5 și 6 decembrie, cartierele Calea Șagului și Cetate găzduiesc concertele susținute de artiști timișoreni de mare calibru, dar și de tinere talente din sfera muzicii clasice.

„Punctul termic” – un concert ce reunește artiști renumiți din lumea jazz-ului și blues-ului timișorean – 5 decembrie, ora 19.00. Concertul este transmis online din Centrul de Tineret Șagului, cartier Calea Șagului.

Cvartetul Timisonic – tinere talente ce oferă în dar de Moș Nicolae un recital de muzică clasică – 6 decembrie, ora 19.00. Concertul este transmis online din Librăria Cărturești Operei, cartier Cetate. Vă așteptăm, online, la concert! – îndeamnă Giorgia Harasim, PR & Marketing @ Tribul Artistic.

