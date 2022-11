Judecătoria Lugoj a dictat cea mai mare condamnare din istoria sa. 17 ani și patru luni de închisoare, pentru un bărbat care și-a abuzat sexual două fiice minore

17 ani si patru luni de inchisoare. Judecatoria Lugoj a pronuntat cea mai mare sentinta din istoria sa, au declarat pentru Lugoj Info.ro, surse din cadrul magistraturii.

Sentinta a fost data intr-un dosar de viol si il priveste pe un barbat din comuna Darova, care si-a abuzat sexual doua fiice minore. Bestia cu chip de om a fost condamnata la 17 ani si patru luni de inchisoare, dupa ce judecatorii l-au gasit vinovat de viol in forma continuata, agresiune sexuala si corupere sexuala.

Ancheta care a stat la baza dosarului a fost coordonata de prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, Doru Ursulescu, care impreuna cu politistii lugojeni si cei din Darova, au reusit sa adune toate probele si sa ii convinga pe magistrati ca individul in varsta de 45 de ani, merita sa isi petreaca multi ani dupa gratii. Barbatul se afla in prezent in arest, dupa ce politistii au descins la locuinta sa in luna iunie, imediat ce una dintre fiice a depus marturie.

Judecatorii au mai decis, pe langa anii grei de puscarie si o serie de interdictii, valabile timp de cinci ani dupa eliberarea individului din puscarie, victimele sale fiind protejate inclusiv printr-un ordin european de protectie. De asemenea, bunurile mobile si imobile ale individului au fost puse sub sechestru. Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

In urma cu cateva zile, judecatorii lugojeni au mai aplicat o pedeapsa de 15 ani de inchisoare unui alt barbat, pentru o fapta asemanatoare, scrie Lugoj Info.ro.

