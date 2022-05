Judecătorii Curții de Apel au decis achitarea definitivă a 13 polițiști de frontieră de la vămile Nădlac 1 și Nădlac 2

Lovitura de teatru la Curtea de Apel Timisoara, in dosarul in care 13 politisti de frontiera de la vamile Nadlac 1 si Nadlac 2, Varsand si Turnu si un inspector de la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Deva au fost trimisi in judecata pentru infractiuni de coruptie.

Ancheta a fost realizata de procurorul Codrin Gavra, actualul adjunct al sefului DNA, iar rechizitoriul a fost confirmat si de Lavinia Macovei, care conducea DNA Timisoara, de la acea data.

Dupa doua achitari succesive ale judecatorilor de la Tribunalul Arad, la fond si la rejudecare, a venit si randul instantei de apel sa constate ca faptele retinute impotriva celor 14 inculpati nu au fost savarsite cu vinovatia prevazuta de lege.

„Admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara impotriva aceleiasi sentinte penale.

Desfiinteaza in parte sentinta penala atacata in latura penala si rejudecand cauza: achita inculpatii: Nedelcu Stefan-Eugen, Galben Gheorghe-Daniel, Bodarlau Calin-Liviu, Oacurar Sorin-Romulus, Ardelean Teodor, Todoran Marcel-Grigore, Ancuta Catalin-Corneliu, Gudiu Gabriel, Chira Emil-Nicu, Cicortas Claudiu-Alexandru, Dudas Marcel, Selagea Ciprian-Calin, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, si inculpatii Teodor Nicolae-Gabriel, Pristoleanu Ion-Marinel, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata. Mentine in rest dispozitiile sentintei penale apelate”, se mentioneaza in Hotararea 562/2022 pronuntata, azi, 26.05.2022, de Curtea de Apel Timisoara.

Potrivit rechiztoriului, In perioada 27 august – 24 noiembrie 2016, inculpatul Avram Florin, comisar de politie in cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea – Sectorul Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, a pretins si primit de la doua persoane (oameni de afaceri) sume cuprinse intre 150 euro si 41.000 euro si alte bunuri, pentru a permite introducerea in Romania a unor produse care nu aveau documente justificative si, in alte situatii, pentru influentarea politistilor de frontiera si a vamesilor de la granita cu Serbia si Ungaria, astfel incat sa permita intrarea, in Romania, a unor T.I.R. – uri cu tigari de contrabanda si cu anvelope uzate.

In acelasi context si in acelasi scop, in perioada 29 august – 12 decembrie 2016, ceilalti 17 inculpati au pretins si primit de la aceleasi persoane, in legatura indeplinirea sau neindeplinirea atributiilor de serviciu, sume de bani cuprinse intre 10 si 50 euro.

Politistii au fost retinuti pentru 24 de ore, in 18 ianuarie 2017, insa mandat de arestare preventiva a primit doar seful de tura Avram Florin. Ceilalti au fost plasati in arest la domiciliu.

In 14 ianuarie 2020, Tribunalul Arad a pronuntat o prima achitare in dosar, dupa care Curtea de Apel Timisoara a admis apelul DNA, a casat sentinta si a trimis dosarul spre rejudecare. In 16 iulie 2021, Tribunalul Arad a pronuntat o noua sentinta de achitare pentru toti inculpatii trimisi in judecata, verdict care, azi, a fost insusit si de judecatorii Curtii de Apel Timisoara.

Patru politisti din acest dosar, care au decis sa semneze acorduri de recunoastere cu procurorii, au ramas cu condamnari penale, chiar daca cu suspendare. Florin Avram, fost sef de tura la Varsand, 2 ani si sase luni cu suspendare, Costel Poenaru si Bogdan-Lazar Paladie, 2 ani de inchisoare cu suspendare, iar Ovidiu Marginean, 1 an si zece luni de inchisoare cu suspendare, scrie impactpress.ro.

