Klaus Iohannis, la întâlnirea liberalilor de la Timișoara

Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al României, actualul şef al statului aflat în cursa pentru un nou mandat la Cotroceni, a umplut la maxim sala „Constantin Jude” din Timişoara, la Adunarea Regională a Organizațiilor PNL, regiunea Vest. Alături de el s-au aflat toţi fruntaşii liberali, Ludovic Orban, preşedintele partidului, Rareş Bogdan, Raluca Turcan, Alina Gorghiu, liderii PNL Timiş, Arad sau Caraş-Severin, Nicolae Robu, Ghoerghe Falcă sau Marcel Vela.

Discursul lui Iohannis s-a concentrat pe sloganul campaniei, demarată în noaptea de vineri spre sâmbătă, „Pentru o Românie normală”, atacând dur PSD pentru guvernarea care a fost debarcată prin moţiunea de cenzură din această săptămână.

„Sunt foarte bucuros că ne întâlnim în Capitala libertății românești. Puţine orașe pot reclama un titlu național. Timişoara e primul oraş liber de comunism. Dați-mi voie să aduc, când sărbătorim 30 de ani de la revoluţie, multă recunoștință eroilor timişoreni. Şi atunci şi acum sunteți fruncea. Aţi muncit din răsputeri, ați adunat foarte multe semnături. Împreună vom fi puternici”, a fost discursul de început al lui Iohannis aplaudat „din plin” de liberalii aduşi la Timişoara din mai multe judeţe. O parte dintre aceştia au rămas chiar în afara sălii, pentru că nu au mai avut loc înăuntru.

Desigur, discursul preşedintelui s-a orientat pe atacarea anilor de guvernare ale social-democraţilor, el cerându-le liberalilor să se pregătească acum de guvernare, dar să nu lase euforia să îi domine, pentru că PSD îi va ataca din toate părţile.

“Reconstrucia României, despre reconstrucția unui stat se vorbeşte după un război. Da, noi suntem în plin război cu PSD. Noi suntem oameni ai păcii, ai construcției. De ce am intrat noi într-un război cu PSD? Vă amintiți cum a câștigat PSD alegerile cu promisiuni despre lapte și miere? Și din prima zi de mandat au început să atace România și pe români. Au început cu Justiția, ei, gașca de penali. Au început să atace Justiția din România. Și ne-am opus. Și voi, și eu. După care au început să atace toate sistemele mari din România. Au început cu Justiția, au continuat să înșurubeze neamuri și pretenari peste tot, în funcții de conducere, în Administrație, în Învățământ, în Sănătate și nu s-au oprit. Cum se zice la noi: N-o mai dat Sfântu să se oprească! Nu, am rămas cu toții mască când au început să atace economia românească, când au început să atace partenerii noștri, când au început să atace pe români. Cineva trebuia să spună ”Atât!”. Și asta am făcut noi, voi și cu mine. Și de aceea dragii mei suntem în război cu PSD, fiindcă cineva trebuia să ia partea românilor și vom câștiga acest război. Am început destul de bine. Ați văzut fețele lor la moțiune? Îngropăciune nu alta. Așa pățește cine se ia de români. Vă rog din suflet să nu greșiți, să nu subevaluați potențialul PSD, să nu-i subevaluați pe pesediști. PSD este în continuare un adversar foarte puternic, adânc înșurubat în stat. Dacă există un stat paralel în România, atunci acesta se numește PSD. Sunt paraleli cu agenda românilor sau chiar în contrasens. Noi am început să câștigăm câteva bătălii importante: europarlamentarele, referendumul și moțiunea de cenzură. Dar războiul nu s-a terminat, luați aminte. Urmează prezidențialele, localele și parlamentarele. Și eu îmi doresc să le câștigăm pe toate împreună. Vă spun, fiți pregătiți pentru guvernare”, a mai declarat Iohannis.

El a garantat că sloganul folosit de PSD-işti, legat de tăierea pensiilor şi salariilor, nu are nicio valoare, iar noua guvernare liberală nu are nici cea mai mică intenţie în acest sens.

Comentarii

comentarii