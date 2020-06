Klaus Iohannis, manevră periculoasă

Ultima ieșire la rampă a președintelui Klaus Iohannis, petrecută miercuri, poate avea un dublu impact letal. Mai întâi asupra PSD. Care din nou este pus la colț în genunchi pe coji de nuci și acuzat pentru că a măcelărit statul de drept. Iar apoi impactul letal poate fi resimțit de România ca stat din direcția Uniunii Europene. Căreia i se atrage atenția de la cel mai înalt nivel că în România statul de drept este în continuare derapat. De ce atacă astfel Klaus Iohannis? Cum i se poate răspunde?

Lideri marcanți ai PSD nu au făcut un secret din faptul că, în eventualitatea în care Guvernul Orban refuză să dea curs unor legi votate în Parlament și promulgate de președinte privind dublarea alocațiilor pentru copii și creșterea cu 40% a punctului de pensie, va scoate securea de război. Și va introduce, după ce a mitraliat Executivul cu moțiuni simple, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban. Care îl va da jos și va deschide calea unei noi formule guvernamentale. În această situație, Klaus Iohannis a decis să joace la două capete. Care sunt acestea?

Informațiile la care am avut acces sugerează, din ce în ce mai credibil, că noul favorit al lui Klaus Iohannis pentru funcția de premier este Siegfried Mureșan. Un personaj prea puțin cunoscut în România. Siegfried Mureșan s-a integrat o vreme birocrației bruxelleze, ajungând să ciripească la perfecție limbajul acestei birocrații, iar în prezent ocupă o poziție extrem de importantă în arhitectura Partidului Popular European, al cărui purtător de cuvânt este. În acest fel, a intrat în grațiile Angelei Merkel. Puternicul cancelar german urmează să preia președinția rotativă la nivelul Uniunii Europene și s-ar simți confortabil cu un partener în Guvernul României în persoana lui Siegfried Mureșan. Acesta este dedicat întru totul intereselor germane. Pe de altă parte, pentru Klaus Iohannis Ludovic Orban și Guvernul său au ajuns o povară politică. Îi atârnă literalmente de gât ca o piatră de moară. Nu mai are suficiente resurse de popularitate și credibilitate pentru a gira în continuare un Guvern care s-a izbit cu capul de zid. O schimbare ar fi binevenită. Dar nu orice fel de schimbare. După ce a anatemizat ani de zile Partidul Social Democrat, uitând că în două rânduri a colaborat îndeaproape cu acesta, Klaus Iohannis nu mai poate da pur și simplu înapoi. Dar până la alegerile parlamentare, PSD este totuși cel mai puternic partid parlamentar și poate construi o majoritate. În aceste condiții, un nou Guvern care ar putea rezulta după moțiunea de cenzură inițiată de PSD ar trebui să aibă în epicentru Partidul Național Liberal care să-l susțină pe Siegfried Mureșan, în ideea că acesta îl reprezintă, și într-o măsură mai mare chiar Partidul Popular European, dar în același timp să beneficieze și de o susținere din partea PSD. UDMR la rândul său ar putea primi dispoziție de la Berlin să-i sprijine pe popularii europeni susținându-l pe Siegfried Mureșan. Problema în continuare este legată de PSD. Ce rol va juca acesta în arhitectura noii majorități? Klaus Iohannis ar dori ca PSD să dea cât mai mult, dar să obțină la schimb cât mai puțin. Cu alte cuvinte el poate da jos Guvernul Orban, este chiar oportun să o facă, dar nu se poate pune pe el însuși, printr-un reprezentant PSD, în locul acestuia. Pentru că PSD nu va obține vreo desemnare de candidat de premier din partea lui Klaus Iohannis. Iar președintele nu dorește nici ca PSD să fie relevant în arhitectura noului Executiv. Ar vrea mai degrabă ca PSD să dețină o poziție mai mult simbolică. Sau deloc. Și doar să sprijine Guvernul, în continuare, din umbră. Numai că, pentru această din urmă manevră, Marcel Ciolacu nu mai este credibil. În aceste condiții, pentru pregătirea întregii operații, Klaus Iohannis a decis să-i aplice PSD-ului o puternică lovitură de imagine.

Și astfel președintele a relansat tema statului de drept din România care ar fi fost hackuit de PSD prin modificarea legilor Justiției. În realitate, singurul lucru relevant care s-a produs sub administrația PSD a fost crearea, printr-un act normativ, a unei structuri subordonate Procurorului General care este abilitată să ancheteze încălcările legii săvârșite de procurori și de judecători. O lege declarată constituțională de către CCR. În rest, PSD nu a reușit să facă nimic relevant în materie de schimbare a legislației penale. Dar ceva trebuie făcut. De ani de zile, o serie de prevederi ale celor două coduri – penal și de procedură penală, de ordinul sutelor, au fost identificate drept neconstituționale de către CCR. Această legislație făcută pe picior de Cătălin Predoiu pe vremea mandatelor lui anterioare, împreună cu Monica Macovei, și apoi de penultimul ministru liberal al Justiției, trebuie în mod cert reformată în acord cu deciziile Curții Constituționale. Dar asta nu are nicio legătură cu PSD. Pentru că nu PSD a stricat legislația. Despre acest detaliu Klaus Iohannis nu a suflat niciun cuvânt.

Pentru PSD, dacă nu știe sau nu vrea să răspundă corespunzător acuzațiilor lui Klaus Iohannis, ultima ieșire la rampă a acestuia poate fi letală din perspectiva imaginii sale de partid democratic european. Dar nu numai.

A doua componentă letală vizează chiar interesele naționale ale României. Dacă de la cel mai înalt nivel, cel al președintelui Klaus Iohannis, este lansată public și oficial acuzația că statul de drept e hackuit și, prin urmare, trebuie băgat în revizie generală și din acest motiv este obligatoriu ca o întreagă echipă de experți și oameni politici de dreapta să ia la prelucrat legislația, atunci nu am nici cea mai mică îndoială că la nivelul european semnalul va fi perceput într-un mod dezastrous în raport cu interesele României. De 6 luni tunurile nu au mai tras în direcția Bucureștiului sub aspectul derapajelor de la principiile de funcționare ale statului de drept. De 6 luni, oficialii europeni au pus batista pe țambal. Ei s-au comportat fără excepție ca și când toate problemele anterior semnalate au fost rezolvate instantaneu, prin simpla venire la putere a liberalilor. Deși în legislația demonizată și devenită țintă nu s-a produs nicio schimbare în cele 6 luni. Au mai rămas în colimator doar Ungaria și Polonia. Așa cum corect a semnalat Traian Băsescu, într-o dezbatere organizată miercuri seară pe postul național de televiziune, prietenilor Poloniei și Ungariei nu le convine această situație. Pentru ei ar fi mai convenabil ca România să devină, așa cum a mai fost, un paratrăznet pt această categorie de probleme. Lovind în PSD, Klaus Iohannis, în mod deliberat sau nu, le dă apă la moară adversarilor României din Uniunea Europeană Iar muniția oferită de președintele statului nostru poate deveni letală. Adică parte a unui act de sinucidere. De ce afirm asta? Pentru că fondurile care ar putea fi accesate de la UE, pentru început de 33 de miliarde de euro, sunt condiționate de respectarea statului de drept. În momentul în care există argumente cum că statul de drept, de fapt, a fost și a rămas hackuit în România, noi am putea fi tăiați de la această infuzie salvatoare de capital. Și întrucât fondul general rămâne constant, alte state ar putea să benefcieze de banii cuveniți României.

Indiferent cât de greșit a măsurat Klaus Iohannis înainte de a tăia, indiferent cât de nepriceput este acesta în geopolitică și indiferent cât de slabi îi sunt consilierii, nu-mi pot imagina nicio secundă că înainte de a ieși miercuri și de a deschide gura nu a știut ce urmează să se întâmple.

Pentru PSD singura soluție este să meargă înainte. Cu sau mai degrabă fără Marcel Ciolacu. Și să facă ce a promis. Să dea jos Guvernul Orban dacă acesta nu respectă cele două legi promovate de Parlament și promulgate de președinte.

Comentarii

comentarii