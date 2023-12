La PNL Timiș e loc pentru noi primari din alte partide

Orice om își poate schimba opțiunile politice, este de părere Alin Nica, liderul PNL Timiș, justificând faptul că la partidul său ușile sunt deschise și pentru primari care au ajuns pe funcție fiind, de exemplu, de stânga. Important e să vrea să devină liberali din convingere, nu din oportunism.

”PNL-ul are proiectul său și oamenii săi, iar cine dorește să ni se alăture, evident că o pot face, așa cum am spus, nu din oportunism, ci din convingere. Iar puterea de atracție a unui partid cu o vechime de 148 de ani arată totuși că are capacitatea de a se adapta, de de a fi un partid modern, care poate să atragă interes și din alte zone politice sau de la alte partide, care, mă rog, nu mai pot constitui un vehicul politic articulat care să mulțumească membrii săi. Fiecare om își poate schimba anumite convingeri dacă ele nu mai sunt în consonanță cu valorile în care persoana respectivă crede”, este opinia lui Nica.

În aceste condiții, acapararea de noi primari, pe modelul Otelec, care deja a trecut în zona noii doctrine politice, și oficial din această săptămână, poate continua. La ușa PNL Timiș bat mai mulți edili în funcție, mai menționează liberalul. Deocamdată e secret cine vrea într-un partid, spune Nica. E parte a unei strategii!

