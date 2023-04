La Timișoara a debutat congresul național al UDMR. Invitații lui Hunor au fost Ciolacu, Ciucă și Fritz

Congresul național al Uniunii Democrate Maghiare din România a debutat, vineri, la Timișoara, cu discursuri mobilizatoare, din partea liderilor PSD, Marcel Ciolacu, și cel al PNL, primul ministru Nicolae Ciucă, dar și din partea primarulului Timișoarei, Dominic Fritz.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au încercat, pe tot parcursul discursului lor, să promoveze ideea familiei fericite, în cadrul căreia cei trei membri conviețuiesc într-o armonie perfectă.

Înaintea celor doi a vorbit și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a folosit în discursul său laitmotivul folosit în ultimele sale cuvântări publice, cel al multiculturalității. În susținerea ideilor sale a abordat chiar și punctul 4 al Proclamației de la Timișoara, unul mai puțin cunoscut.

Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a avut un discurs plin de tot felul de glume, dar în final a spus că UDMR va rămâne la guvernare.

„Nu ştiu cum reuşeşte domnul preşedinte Kelemen Hunor întotdeauna să îi iasă toate. A reuşit şi de această dată să vă lămurească, să nu aibă contracandidat şi a reuşit atât preşedintele PSD, cât şi preşedintele PNL, să fie astăzi aici. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL, să fim toţi trei. Mă bucur că s-a ales Timișoara, data trecută am fost invitat la Mureş şi după ce am rezolvat problema cu Ardealul am venit să rezolv şi problema cu Banatul, dacă sunteţi interesaţi.”, a fost debutul ”jucăuș” al discursului lui Ciolacu.

În cadrul discursului a încercat să combată subiectele fetiș din mediul politic actual, cum ar fi pensiile speciale, pe care le-a numit ciumă, respectiv introducerea impozitului progresiv, despre care a spus că sunt doar ”breaking news”

”Este normal să fie discuţii între noi, este normal ca între noi să ne susţinem sau să nu ne susţinem anumite proiecte dar acest lucru face parte din politică şi chiar dacă veţi auzi diverse breaking news-uri, cu dispute între noi, mai nou şi înregistrări între noi, să ştiţi că suntem trei oameni serioşi, trei oameni care iubim România.” , a continuat Ciolacu.

El a transmis celor din sală că e nevoie de UDMR la guvernare și, urmând aceiași linie a glumițelor, a vorbit despre bancul cu alegerile generale, care ar avea ca scop stabilirea partidului care va guverna un nou mandat cu UDMR, iar acum PSD și PNL s-au unit și UDMR trebuie să se roage de cele două formațiuni să fie primită la guvernare.

”Bine v-am găsit la guvernare, presupun că nu aveţi alte planuri că am văzut, în ultimul timp se discută foarte mult de ieşirea, neieşirea UDMR de la guvernare şi eu vreau să fiu astăzi foarte clar. Cred că decizia mea şi domnului prim-ministru şi preşedinte PNL, ca în această coaliţie să fie şi UDMR, dar şi minorităţile, toate minorităţile reprezentate în Parlamentul României, a fost o decizie corectă”, a mai spus Ciolacu.

Primul ministru al României, Nicolae Ciucă, a avut un discurs în care mai mult de jumătate a prezentat realizările guvernării tripartite actuale, s-a referit la provocările pe care le ridică îndeplinirea numeroaselor reforme ce trebuie îndeplinite. De asemenea, prin cele spuse a lăsat să se înțeleagă că, chiar și după alegeri, s-ar putea continua pe aceiași linie tripartită.

Ciucă a cerut moderație în acțiunile întreprinse în manifestarea membrilor coaliției.

”Am vorbit de stabilitate, de echilibru. Eu cred că tot ceea ce s-a întâmplat bun în această perioadă de timp s-a datorat moderației, și dna. consilier prezidențial a menționat în mesajul transmis de către dl. Președinte, că a face ceea ce este necesar pentru a păstra moderația și pentru a nu cădea în acele limite ale extremelor. Trebuie să facem în așa fel încât să înțelegem că prin moderație reușim să respectăm valorile, valorile noastre naționale, valorile României și să respectăm valorile Uniunii Europene, ale țărilor democratice. Sunt valori care sunt cât se poate de simple. Sunt valori ale Uniunii Europene, sunt valori ale libertății individuale, sunt valori ale fiecăruia dintre noi, cu care am crescut și cu care ne educăm copiii”, a spus celor prezenți la congres, Nicolae Ciucă.

Retorica radicală și extremismul trebuie evitat cu orice preț a spus oficialul

”Trebuie să evităm, așa cum am spus, acea alunecare către retorica radicală. Din păcate, aceste voci ale radicalismului sunt din ce în ce mai auzite, atât la noi în țară, cât și în țări cu valori democratice mai bine consolidate decât ale noastre. Avem nevoie să le vorbim oamenilor despre ceea ce înseamnă pericolul, extremismul lui, despre ceea ce înseamnă pericolul radicalismului. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să luăm poziție și să facem în așa fel încât extremismul, fie el etnic, economic, identitar sau religios, să nu se dezvolte. Va fi foarte greu după aceea să putem să controlăm acest fenomen. Asemenea că în continuare, pe aceste fundamente despre care am vorbit cu toții, trebuie să realizăm viitoarea construcție politică din România și să asigurăm viitoarea perioadă de guvernare până în anul 2024. Și să facem în așa fel încât să găsim o linie de continuitate și după alegerile din 2020. (…) Eu am convingerea, de asemenea, că, în acest context complicat, prezența celor trei partide într-o coaliție nu face altceva decât să ne determine să strângem rândurile pentru a putea ca împreună să facem față tuturor acestor provocări. Și, privind nu departe de granița României, privind la ceea ce se întâmplă, tot împreună trebuie să facem față nu doar provocărilor, dar și amenințărilor”, a încheiat Ciucă.

