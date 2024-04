Laura din Germania, în concert de jazz, vineri, la Pixel TM Timișoara

Centrul Cultural German Timișoara și Pixel TM vă invită la o seară de jazz aparte, alături pe artista germană Laura, vineri, 19.04, de la ora 20:00 // Pixel TM, în Piața Unirii nr. 6.

Laura este o prezență fermecătoare pe scena muzicală internațională, abordând un stil de jazz clasic infuzat cu emoțiile muzicii pop și soul. Foarte cunoscută pe scena de jazz din Stuttgart, Laura și-a creat o reputație prin atragerea atenției unor artiști precum Quincy Jones, Dee Dee Bridgewater și Jacob Collier.

Răpus de muzicalitatea ei, de vocea și de carisma ei, Quincy Jones a zis: “This young woman doesn’t need to worry about her career, she is amazing and I’m sure we will be hearing more from her in the future”.

Cel mai recent album al ei, „Sunset Balcony” are influențe din Norah Jones și îmbrățișează o varietate de stiluri exprimate cu încredere și bucurie. Cu aranjamente orchestrale bogate, părți de chitară soulful și pasaje de improvizații jucăușe de la trompetistul Jakob Bänsch și saxofonistul Eric Séva, se deschid noi contexte în care Laura poate să își afișeze versatilitatea de stiluri”.

Concertul este organizat cu sprijinul Goethe-Institut București.

Laura Kipp – Gesang // voce

William Lecomte – Piano // pian

Jens Loh – Bass & Kompositionen // chitară bas și compoziție

Eckhard Stromer – Schlagzeug // percuție

Intrarea este liberă.

