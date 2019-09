Lucrările de la Constantin Pufan sunt aproape de finalizare

Lucrările la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” sunt în curs, iar la debutul noului an şcolar vor fi finalizate, a anunţat preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra. El a fost în vizită la şcoala timişoreană.

„A mai rămas o săptămână până la începutul anului școlar și în toate unitățile de învățământ ale Consiliului Județean Timiș se lucrează la foc continuu. Am mers în vizită la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” din Timișoara ca să mă asigur că lucrările de reabilitare sunt pe final și cei 123 de copii dintre care 38 din internat vor avea parte de cele mai bune condiții. Am rămas plăcut surprins de ceea ce am văzut. Camerele sunt curate și renovate, fiecare încăpere este dotată cu televizor, iar copiii vor avea parte de condiții excelente”, a anunţat Călin Dobra.

El a mai spus că, folosind banii de la Consiliul Județean, școala și-a deschis un cabinet stomatologic pentru copiii care învață aici, și-a renovat grupurile sanitare, a construit o sală de ludoterapie, a amenajat un cabinet psihologic, a dotat mai multe cabinete de specialitate, a fost achiziționată o autoutilitară pentru transportul copiilor la medic.

La Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” învață copii cu deficiențe de auz, senzoriale multiple. Consiliul Județean a alocat doar în 2019 peste 1,6 mil. lei pentru modernizarea școlii. Anul acesta, CJ a aprobat 19 milioane de lei pentru unitățile de învățământ pe care le are în administrare.

