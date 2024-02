Malpraxis, agresiune sexuală și vătămare corporală în breasla stomatologilor din Timișoara

La dosarul penal in care medicul stomatolog Khader Ahmad Yousef Alquawasmeh, de la Dental Art Clinic Timisoara, este cercetat pentru agresiune sexuala si vatamare corporala, in urma plangerii formulate de pacientul Ibrahim Wesam Mahmoud Ahmad, a fost depus un document care va atarna greu in ancheta organelor judiciare.

Este vorba despre Raportul de expertiza intocmit de catre Comisia de Monitorizare si Competenta Profesionala pentru cazurile de Malpraxis din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis, in care expertul national dr. Thiu Luciana concluzioneaza ca este vorba despre un caz de malpraxis, iar medicul iordanian este bun de plata.

„Prin conduita terapeutica selectionata de catre medicul Khader Ahmad Yousef Alquawasmeh s-a produs fapta ilicita prin care s-a produs un prejudiciu patrimonial, atragand suportarea contravalorii interventiilor aferente de catre faptuitor. Cazul in speta este un caz de malpraxis”, se mentioneaza in Raportul de expertiza emis in 03.11.2023.

Acuzatia de malpraxis este intarita si de medicului primar stomatolog dr. Tanase Stefan, expert national stomatologie generala, intr-un alt raport de expertiza, emis in 9.11.2023.

„Da, cazul in speta se incadreaza ca si caz de malpraxis. Fapta a fost produsa in exercitarea unei activitati de preventie, diagnostic si tratament. Fapta este cauzatoare de prejudiciu patrimonial si moral. Vinovat de acest prejudiciu este domnul doctor Khader Ahmad Yousef Alquawasmeh.

In privinta raportului dintre fapta si prejudiciu: insertia de implante, cu perforarea sinusului maxilar; neadaptarea ocluzala a lucrarilor pe implant in raport cu arcada antagonista, ce a dus la mobilizarea acestora, dureri persistenta si atrofie osoasa”.

De altfel, intr-o discutie privata stomatolog – pacient, Khader Ahmad Yousef Alquawasmeh recunoaste ca a fost vorba despre interventii medicale care nu au avut rezultatul scontat si este de acord sa restituie cele cateva mii de euro incasate „la negru”.

In perioada imediat urmatoare, probabil sfatuit de cele trei avocate specializate in malpraxis care-l apara si-l consiliaza, se razgandeste si insinueaza ca a fost santajat sa plateasca o anumita suma pentru ca pacientul sa nu-i faca plangere penala si la organismele medicale de control.

„In lunile august 2022, februarie 2023 si mai 2023, dl. dr. Khader Ahmad Yousef Alquawasmeh mi-a efectuat un numar de trei interventii chirurgicale stomatologice neconforme in cadrul Dental Art Clinic Timisoara, ultima fiind cea din mai 2023, cand mi-a facut o aditie de os.

Ulterior, avand dureri puternice, doctorul a recunoscut ca a gresit si m-am adresat la prof. dr. Bratu pentru diagnostic si plan de tratament, ocazie cu care am aflat ca lucrarile efectuate de dl. Khader Ahmad Yousef Alquawasmeh au fost neconforme si mi-au produs vatamari corporale.

Suma initiala necesara pentru tratament a fost stabilita conform planului de tratament din data de 29.05.2023, intocmit de catre Dental Expert by Prof. Dr. Bratu fiind de 11.143 euro”, mentioneaza Ibrahim Wesam Mahmoud Ahmad in plangerea depusa la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.

„Aduc 10.000 si sa stergi pozele si du-te de aici. Mai mult de atat nu am. Intelege. Dumnezeu sa nu te ierte”, este mesajul in care Khader Ahmad Yousef Alquawasmeh anunta ca este dispus sa plateasca paguba.

Intre timp, l-a sunat pe politistul care se ocupa de dosar, agentul sef adjunct Alexandru Frunza, si a incercat sa simuleze un act de santaj din partea pacientului.

Vom reveni cu detalii despre mesjele siropoae si fotografiile care ar fi trebuit sterse din telefon de catre pacient, pentru ca stomatologul iordanian sa-i deconteze daunele, respectiv planul de tratament intocmit de dr. Bratu.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii