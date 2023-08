Marele Premiu al municipiului Timișoara, la automobilism

Unul dintre cele mai spectaculoase concursuri automobilistice de circuit viteză urban din vestul României va avea loc duminică, 13 august, începând cu ora 10: „Marele Premiu al Municipiului Timișoara”. Competiția, contând pentru etapa a VI-a a Campionatului de Automobilism, Karting & Drift Timiș – ediția IV-a, se va desfășura în centrul civic al municipiului Timișoara – Parcarea Modex, Zona Pieței Iancu Huniade, Bd. I.C. Brătianu, Strada 20 Decembrie 1989, fiind organizată de Asociația Auto Club Rally Timiș, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. „Este o competiție de marcă, definitorie pentru imaginea sportului automobilistic, a municipiului Timișoara și a județului Timiș, pe care dorim să o menținem în peisajul automobilistic național și timișean și care să dovedească încă o dată că municipiul Timișoara este un fief al sportului automobilistic și de karting național. Ambițiile și andrenalina cresc la maximum, ținând cont că este primul concurs din acest an desfășurat în centrul civic al municipiului Timișoara, ceea ce anunță o prezență de marcă și un spectacol sportiv de excepție”, a declarat Ladislau Giurisici, președintele Asociației Auto Club Rally Timiș, menționând că, la start și-au anunțat prezența cei mai buni sportivi din vestul țării. Duminică, 13 august, în intervalul orar 8-18, circulația va fi închisă în Parcarea Modex – Pța. Iancu Huniade – Bd. I.C. Bratianu până la intersecția cu Strada Michelangelo – Strada 20 Decembrie 1989 și până la intersecția cu strada Lenau. Competiția automobilistică este finanțată de municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

