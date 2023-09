Medici’s pregătește următorul centru de excelență pentru Timișoara și Dumbrăvița: Medicina familiei!

Dr Adrian Bădescu, CEO Medici’s, a explicat:

“Preocuparea continuă în Medici’s este de a avea medici buni, servicii de calitate și pacienți fericiți. Facem eforturi susținute ca începând din această toamnă să putem upgrada medicina de familie din MEDICI’S și CLINIQA la nivel de Centru de Excelență.

Inclusiv centrul de permanență de medicina familiei pe care vrem să îl urcăm la standard de «cameră de gardă». Medicina de familie nu mai poate însemna, în acest moment, doar un medic cu un stetoscop sau cel mult cu un ecg. Este obligatoriu ca medicii de familie să fie ecografiști foarte buni și să fie conectați permanent cu pacienții prin platforme de telemedicină și dispozitive portabile”.

Recent, medicii de familie din MEDICI’S & CLINIQA au fost prezenți la Viena la: EUROSON PoC-US Annual Event [Point of Care Ultrasonography in Primary Health Care and Ambulatory Care. Updates and Perspectives].

„A fost foarte interesant să avem ocazia să ascultăm și să vedem cum lucrează medici din mai multe colțuri ale lumii, și cum se desfășoară medicina de familie în toate aceste țări. Felicitări si domnului doctor Mihai Iacob pentru implicarea în organizarea evenimentului”, a spus dr. Paul Andreș, medic de familie, Medici’s Dumbrăvița.

„Am facut parte din echipa profesorului Sporea. Ecografia este urmatoarea «unealta» in profesia noastra dupa stetoscop. Actul nostru medical creste net calitativ, iar satisfactia nu e doar de partea pacientiilor ci si a nostra”, a adăugat dr. Saide Damircheli, medic de familie, Medici’s Dumbrăviița.

„S-a pus accentul pe dispozitivele portabile ce se pot conecta la gadget-uri si se pot folosi cu usurinta la domiciliul pacientului. Impresia lasata in urma acestui congres este ca ecografia reprezinta o unealta importanta in cabinetul medicului de familie, care de multe ori poate face diferenta intre viata si moarte”, a declarat dr. Alina Chiosa, medic de familie, Medici’s Timișoara.

Comentarii

comentarii