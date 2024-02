Medicul Sorin Pescariu: ”Poporul ucrainian, greu încercat în acești ultimi doi ani în lupta cu invadatorii putiniști, are nevoie mai mult ca oricând de orice dovadă de solidaritate”

În a 730-a zi de la invazia Rusiei în Ucraina, la doi ani de când ucrainenii sunt nevoiți să fugă de acasă, refugiații din Arad au organizat un protest împotriva războiului.

Într-o atmosferă tristă, plină de lacrimi, mamele ucrainene au împărțit prăjituri trecătorilor în memoria eroilor care și-au dat viața pentru eliberarea Ucrainei de invazia Rusiei.

Un om și medic deosebit, cu o prezență activă în viața socială, profesorul dr. univ, Sorin Pescariu, a fost în mijlocul refugiaților ucraineni. Vizibil emoționat, ”doctorul inimilor” le-a vorbit din inimă refugiaților, susținând lupta lor pentru dreptate.

’’Astăzi, la împlinirea celor 2 ani de război am participat la un miting ce s-a desfășurat la Arad alături de refugiați ucraineni și arădeni, dar mai ales alături de mame și copii refugiați care, au făcut prăjituri drept mulțumire pentru participarea românilor la tristul eveniment.

Am fost la Arad la Comemorarea Eroilor Ucrainei, pentru că eu consider că poporul ucrainian, greu încercat în acești ultimi doi ani în lupta cu invadatorii putiniști, are nevoie mai mult ca oricând de orice dovadă de solidaritate, cât de mică ar fi ea, din partea fiecărui român conștient că mâine tragedia ne poate lovi și pe noi. Din nefericire, prea puțini români au fost alături de mamele și copiii ucraineni!!! Este incredibil cum a reușit propaganda diavolească a lui Putin să-i facă indiferenți, să nu zic dușmănoși chiar, față de cauza nobilă a poporului ucrainean care nu se lasă cotropit de bestiile putiniste! Sunt convins că într-un final BINELE învinge! Slava eroilor Ucrainei!”, ne-a declarat Sorin Pescariu.

