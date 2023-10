Mic dejun la Margina a câștigat un alt premiu european

Produsul turistic Mic dejun la Margina a câștigat astăzi un nou premiu european. Selectat de curatorii BIG SEE pentru ediția din acest an a evenimentului desfășurat la Ljublijana, Slovenia, proiectul a primit Premiul BIG SEE Tourism Design Award 2023 – la categoria Povestea creativă și identitatea ca experiență.

Premiul a fost ridicat de către ghidul de turism Damaris Sivu: „Premiul acesta este al întregii comunități. Munca noastră din ultimii peste șase ani este recunoscută la nivel internațional, iar meritul este al tuturor celor implicați în acest proiect și, de asemenea, se datorează sprijinului acordat de Primăria Comunei Margina în ceea ce facem și Asociației My Banat, ca și promotor constant al nostru. Ne dorim să ne dezvoltăm produsul turistic și, în curând, vom anunța o nouă componentă a acestuia”.

BIG este oficial o instituție, Centrul pentru Economie Creativă al Europei de Sud-Est, iar în practică este o umbrelă mare pentru o varietate de eforturi creative convingătoare. Scopul său este de a aduce practicile creative puternice mai aproape de publicul de pretutindeni într-o zonă mai mare.

BIG SEE este cea mai nouă, mai recentă și mai interesantă platformă sub umbrela BIG. Reunește 21 de țări și 340 de milioane de oameni din această regiune.Premiile BIG SEE au fost lansate ca premii regionale pentru a explora și promova sistematic potențialul creativ și de afaceri al Europei de Sud-Est. Cu ambiția de a conecta creativitatea dincolo de granițele regionale, acestea au depășit cadrele regionale și au devenit internaționale.

În prezent, Premiile BIG SEE contribuie la promovarea realizărilor creative unice și originale în arhitectură, interior, lemn, turism, design de produse și modă la nivel global. Prin câștigarea unui premiu, beneficiarii obțin recunoașterea internațională a muncii lor.

În urmă cu doi ani, proiectul Mic dejun la Margina câștiga, la Atena, prima recunoaștere internațională și urca pe locul 3 în topul Destinațiilor Europene de Turism Cultural Durabil în cadrul ECTN – Rețeaua Europeană de Turism Cultural Durabil.

