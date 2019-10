Mii de oameni, la concertul din Peștera Românești

Câteva mii de melomani au participat și în acest an la tradiționalul concert simfonic din Peștera Românești. Printre participanți s-au aflat și președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, și primarul comunei Tomești, Costel Medelean. Concertiul din acest an a fost susținut, într-o acustică total deosebită, printre pereții de calcar, de către Orchestra Operei Naționale Române din Timișoara, avându-l la pupitrul dirijoral pe maestrul Peter Oschanitzky, împreună cu mezzosoprana Gabriela Varvari, baritonul Dan Patacă și concert maestrul Ovidiu Rusu. Programul a cuprins compoziții de: W.A. Mozart, J. Strauss, E. Kalman, J. Massenet, R. Stolz ș.a. Evenimentul, ajuns la cea de-a 35-a ediție, a fost inițiat în anul 1984 de dr. Constantin Lupu și Asociația Speotimiș. De-a lungul anilor, în Peștera Româneşti au concertat artişti renumiţi ca Ştefan Ruha, Alexandra Guţu, Barrie Web (Anglia), Sergiu Cârstea, Kathrin Ewans (SUA), dirijori ca Marius Tănăsescu, Tateo Nakajima (Japonia), Jean Francois Antonioli (Elveţia) sau Gheorghe Chiculiţă, formaţii precum Orchestra Regală din Copenhaga (Danemarca), Cvintetul de alămuri “West Brass Quintet”, “La Chiesa” (Franţa), corul “Sabin Drăgoi”, corul de bărbaţi „Rafael” din Zrenianin (Serbia) sau Orchestra de suflători a Universităţii din Szeged (Ungaria), Cargo, Bega Blues Band, Survolaj sau Zdob și Zdub. Ediția din acest an a fost organizată de Fundația Academică Culturală Timișoara (FACT), împreună cu Asociația Speotimiș, Centrul Județean de Cultură și Artă Timiș, Consiliul Județean Timiș și Primăria Tomești.

