Mii de români sunt blocaţi, din nou, la graniţa dintre Austria și Ungaria – Video

Acum la Granita dintre Austria si Ungaria, granicerii unguri au blocat din nou granita dupa ce au lasat-o deschisa de aseara de la 22.00 pana azi dimineata la 06.00! E o coada care a depasit din nou 10 km si se aduna in continuare masini. Practic, intrarea din Austria – Nickelsdorf pe la Hegyeshalom – Ungaria, A1/M1 este inchisa. Desii partea romana a acceptat conditiile impuse de partea maghiara, nicio masina sa nu opreasca pe teritoriul Ungariei si trecerea sa se faca in 4 h de la o granita la alta, convoiul de masini insotit de Rendorsegi unguri, pur si simplu Viktor Orban si Szilarto fac ceva pe regulileUE se poarta ca niste sefi de trib in mijlocul Europei. Sigur, la intrarea in Romania trebuie ca toti cei aflati in convoi sa se supuna noilor reguli impuse de Statul Roman, cei care vin din zonele rosii sa intre pentru doua saptamani in carantina, iar cei care vin din zone fara risc sporit de contaminare sa intre in autoizolare la domiciliu. Pe teritoriul Romaniei se vor alcatui convoaie judetene insotite de Politia Nationala si Jandarmerie pana in judetul de rezidenta.