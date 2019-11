Nemulțumiri în organizația de tineret a Pro România Timiș

Într-o scrisoare deschisă transmisă pe 18 noiembrie, foști membri ai tineretului Pro România Timiș acuză conducerea filialei județene a partidului de situația actuală a organizației. Ceea ce îi nemulțumește pe aceștia este actuala conducere a organizației de tineret, cu un lider care are legături cu lumea interlopă, impus într-un mod considerat total netransparent.

Tinerii amintesc de acțiunile la care au luat parte pentru îmbunătățirea imaginii partidului în campania electorală și nu numai, prin acțiuni pe teren, dezbateri și distribuire de materiale. Ceea ce acuză semnatarii scrisorii este faptul că mai multe evenimente de interes general nu au mai fost organizate de când s-a schimbat conducerea.

Cererea tinerilor este ca actuala conducere județeană să ia măsuri. Până acum, reclamă semnatarii, Adrian Pau și-a arătat susținerea față de actualul lider, dezinformând presa și opinia publică. De asemenea, simpatizații, foștii și actualii membrii tineri ai partidului îi cer lui Nicușor Birău să își lămurească situația în ceea ce privește apartenența sa politică. În momentul de față, Birău este unul dintre cei doi coordonatori județeni ai partidului, cu toată că încă este membru PSD.

Textul complet al scrisorii este:

„Scrisoare deschisă, conducerii Pro România Timiş

Referitor la situaţia existentă la nivelul OT Pro România Timiş.

Stimaţi domni,

Organizaţia de Tineret a Pro România Timiş a reprezentat nucleul filialei judeţene, pe baza căruia au fost iniţiate primele acţiuni politice şi mai apoi de comunicare în Timişoara. Alcătuită, la vremea respectivă, în mare parte din tineri neimplicaţi politic până la acel moment, OT a adus notorietate pozitivă partidului la nivelul întregului judeţ. Am organizat dezbateri publice care au prezentat interes pentru 200 de oameni, fie că a fost vorba de antreprenoriat și fonduri europene, ideologii politice sau teme culturale, dezbaterile Organizației de Tineret au reunit nume importante din domeniile vizate.

Am reușit să împărțim peste 35.000 de materiale promoționale doar în campania alegerilor europarlamentare, iar mai mult de atât OT a avut reprezentanți în secțiile de votare. Am reușit să dăruim din suflet și să facem acțiuni caritabile pentru a sprijini Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara, iar când a fost nevoie de a aduce omagii, tinerii Pro România Timiș au fost prezenți la catedrală pentru a aprinde candele.

În campania pentru alegerile europarlamentare, OT a Pro România Timiş s-a implicat activ şi susţinut, în distribuirea materialelor electorale, strângere de semnături, campanie door to door, etc. La toate evenimentele politice cu prezenţa liderilor centrali, OT a fost prezentă. La finalul campaniei pentru europarlamentare am fost apreciaţi public pentru rolul nostru chiar de preşedintele partidului, domnul Victor Ponta. Mai mult, în timpul bătăliei electorale, domnul preşedinte Ponta a preluat pe pagina personală de Facebook postări ale liderului de atunci a OT.

În toată această perioadă de activitate de la momentul înființării și până în prezent, un număr impresionant de 80 de persoane au activat constant în această Organizație de Tineret care reprezenta pentru ei un nou prilej al unei dezvoltări profesionale, personale cât și morale.

Tineri cu inițiativă, dedicare și motivație s-au remarcat prin zeci de ore de muncă și discuții cu oamenii, atât în Timișoara, cât și în restul județului. Mulțumirile nu sunt de-ajuns, ne-ați răsplătit cu un „concert orchestrat, o simfonie” care nu a răsunat în campania prezidențială, ba mai mult, toate notele falsate au dus la plecări masive din organizația de tineret. Cu nerăbdare și plini de interes am așteptat să vedem următoarele mutări cu privire la Organizația de Tineret, oamenii implicați au început să se simtă marginalizati. Noi cei care credem în acest proiect, în acest partid, am rămas din păcate fără bilete la concert, pentru că nu știam cine va concerta și nici nu am fost întrebați dacă ne dorim acest eveniment.

Ne-am trezit cu semne de întrebare când oamenii din sala de ședință nu înțelegeau despre ce se vorbește, nu știm ce calități are noua conducere a organizației de tineret și mai important, nu înțelegem de ce Pro România Timiș încurajează atitudini ostile care se transformă într-o lipsă totală de comunicare când vine vorba de Organizația de Tineret.

Am așteptat să vedem diferite acțiuni, să fim chemați în discuțiile cu oamenii, așa cum eram obișnuiți, să zâmbim și să împărtășim un dialog uman înainte de o discuție politică cu cetățenii. Am înțeles pe parcurs că această conducere, de fațadă, nu poate mobiliza o masă de oameni capabilă și motivată pentru a putea continua munca celor care și-au dedicat timp prețios pentru a clădi această organizație.

În prezent, OT este condusă de un membru care este subiect al unor articole de presă privind relaţiile apropiate cu diverse clanuri infracţionale. Tot din presă aflăm că respectivul este „impresar artistic” şi furnizează muzică unor urmăriţi internaţional. Poate ar trebui să aflăm şi noi ce portofoliu profesional are acest nou coordonator, impus peste noapte, total netransparent. În ciuda acestor dezvăluiri de presă, am constatat că domnul Adrian Pau îl susţine în continuare şi că dezinformează presa, afirmând că: „organizaţia de tineret are o bună activitate de când a fost preluată de actualul coordonator”.

Ultimele schimbări cu privire la conducerea OT Pro România Timiș au condus la nerealizarea viitoarelor proiecte de pe agenda Organizației precum dezbaterile despre digitalizare, Blockchain sau telecomunicații.

Care e activitatea actuală? Ce acţiuni politice au avut loc la Pro România Timiş la care au participat tinerii, în ultimele trei luni? Spre ce se îndreaptă filiala judeţeană şi care sunt obiectivele pe termen mediu şi scurt? Cum e posibil ca unul dintre cei doi coordonatori, Nicuşor Birău, să fie în continuare membru al PSD? Se presupune că acesta are încredere totală în viitorul Pro România, din moment ce conduce această organizaţie. Ce mesaj transmitem noi opiniei publice în acest caz?

Facem apel la forurile statutare de conducere judeţeană să intervină pentru clarificarea tuturor acestor anomalii şi să nu participe la distrugerea definitivă a unei organizaţii de tineret care a fost un etalon.

Susținători ai scrisorii deschise, membri și simpatizanți:

David Bota – Fost Coordonator al OT

Miculescu Alexandru – Fost Vicepreședinte

Flavius Enache – Fost Coordonator al Studenților

Andrei Szenasi – Fost Secretar

Alexandra Bacos, Alexandra Comanita, Alin Blaga, Andra Pacurar, Andrei Mohut, Attila Csato, Cristi Condescu, David Teona, Deian Disity, Denisa Curea, Denisa Danila, Emanuel Stanca, Flavius Popa, George Racolta, Giorgian Matias, Isabela Dan, Iulian Iovan, Laura Belin, Macarie Alexandru, Marco Cristian Chelaru, Melinda Duciag, Nicoleta Surdei, Patric Moise, Patricia Marian, Razvan Marian, Robert Rusandu, Roland Balas, Sebastian Surdea, Stefan Roman”.

Comentarii

comentarii