”Netrebnicii” merg la vot!

Ne-a făcut ”netrebnici”. Ne-a numit paraziți. Lista este mult mai lungă, lista de injurii și expresii, pe care, recunosc, nu le-am auzit nici din gura gunoierilor. Să mă ierte gunoierii! Jurnaliștii suntem, în viziunea sa, a lui Nicolae Robu, ”tâmpiți, cretini…”. Oamenii de cultură din Timișoara nu mai sunt… de cultură, dar au fost când l-au invitat la masă. Ar fi cerut bani! Asta spune acum, fără pic de rușine, de jenă. Ne urăște cum cred că nici Nero nu i-a urât pe cetățenii Romei. Ne urăște cum cred că nici Hitler nu i-a urât pe evrei!

Ce vrea cu noi? Ne-a trimis la munte, la țară, ne-a urat să plecăm din Timișoara, ca și cum Timișoara ar fi a lui! Proprietatea sa privată. Ce tupeu! Robu nu este nici măcar bănățean, am dreptul să scriu asta, cu referire geografică. Dacă alții sunt ”vinovați” de a nu fi români, el de ce nu ar fi ”vinovat” de a nu fi bănățean, mai ales că noi, bănățenii cu rădăcini vechi, niciodată nu am structurat oamenii așa. Aici, am fost împreună, mereu, românii, ungurii, nemții, evreii, bulgarii, sârbii… Lui Nicolae Robu nu îi este rușine să facă vrajbă, manipulează oameni de mare calitate, de bună credință, făcându-i să-i creadă ”broderiile manipulatorii”. Robu nu a făcut miting în fața Operei pentru nicio centură! Învrăjbește prietenii, precum o făcea Iliescu în anii 90, când creșteau divorțurile, se certau vecinii, neamurile, prietenii. Doar că există prietenii peste capul lui Robu, pentru există oameni și caractere pe care sărmanul Robu nu le merită. Nici în visuri!

Lăudăros și arogant, are atâtea plângeri penale încât nu înțeleg cum se mai uită în ochii oamenilor. A spus că tatăl său a fost deținut politic! Fals! A scos o hârtie ce arată, clar: a fost DOAR reținut și NICIODATĂ CONDAMNAT! Apoi, a țipat că cere respectul celor din jur. Pentru ce? Pentru fabulații? Pentru urlete? Pentru prieteniile cu persoane indecente?

Ne-a tăiat copacii orașului. A tăiat teii, stejarii! Ce este cu ura asta pe natură? Cum ar explica-o un specialist?

Are proces penal, justiția a amânat în 24 septembrie, la CAT, pronunțarea, dintr-o ”jenă”, să nu fie acuzată că influențează alegerile?

Nicolae Robu îi mai poate păcăli pe unii pensionari, care văd doar banca din fața blocului, într-un mic parc, pe ai lui, din instituțiile în care a făcut angajări masive, pe unii… și pe alții. Dar atât!

Nu îi mai păcălește pe oamenii dinamici, inteligenți, moderni, pe intelectualii Timișoarei, pe tinerii detașați de interese meschine.

Timișorenii nu sunt ”paraziții” lui Robu, așa cum ne-a numit uneori.

Să-l ajutăm pe domnul Robu să fie mai calm, mai liber de obligații, să se odihnească la prânz, să-și protejeze genunchii suferinzi (de fotbal), să-l ajutăm să-și scrie apărările în justiție, să-și scrie, dacă poate, memoriile. Acelea pe care le are, în felul său! Să-l facem liber!

Domnului Robu îi transmit, în numele ”netrebnicilor”: ”Netrebnicii” merg la vot!

Comentarii

comentarii