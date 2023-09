Nicolae Robu îi cere lui Dominic Fritz să prezinte lucrările ce s-au derulat și se derulează în Timișoara de când el este primar

Fostul primar al Timișoarei, prof.univ.dr. Nicolae Robu, susține că tot ceea ce el a construit cu echipa lui cât a fost la conducerea orașului, acum, a fost distrus de actuala echipă administrativă USR, în frunte cu primarul Dominic Fritz, care caută cu disperare firme să facă în școli ce făceau echipele de lucru Colterm.

Iată explicația prof. Nicolae Robu de pe facebook:

”Primarul Fritz – eu susțin, ilegitim, și aștept să mă dea în judecată pentru această susținere!- și șleahta ce-l acompaniază au desființat ce am construit eu cu echipa mea și acum caută cu disperare firme care să facă în școli ce făceau echipele de lucru Colterm.

Colterm făcea treaba cu cca 300.000 euro pe an, Fritz oferă firmelor pe care le caută 1 milion de euro pe an și asta pentru mult mai puține lucruri de făcut decât făcea Colterm –vorba vine că le caută, vor fi, în mod sigur, ca de obicei, firme din clientela usr-istă, adică: firme cu un angajat sau chiar cu niciunul și cu zero lei venituri în întreaga lor existență, cum s-a întâmplat în zeci de alte situații sub Administrația Fritz!-”

Robu explică și cine vor avea de suferit:

”Evident, bieții noștri copii / nepoți -copiii Timișoarei- și dascălii lor, care vor trebui să facă școală în condiții improprii.

În tot acest timp, acest personaj de care este imposibil să nu se ocupe într-o zi instituțiile de rigoare ale Statului Român, se laudă cu nerușinare cu investiții record, cu lucrări în premieră, când absolut toți banii cu care se laudă, toate proiectele, toate lucrările –inclusiv cele declarate de el ca fiind în premieră- sunt moșteniri de la Administrația Robu, cu care el s-a trezit în față –ca în zicerea populară românească ”Pară mălăiață în gură la Nătăfleață”-.

Îi cer a n-a oară Primarului Fritz să iasă și să mă contrazică, prezentând un tabel cu toate lucrările ce s-au derulat și se derulează în oraș în acești ani de când este el Primar, cu sumele conexe fiecăreia, cu data pornirii lor –asta însemnând data aprobării de rigoare din Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate-, iar la cele pe fonduri europene sau guvernamentale, cu datele depunerii documentației în vederea finanțării, respectiv aprobării finanțării.

O astfel de situație este dreptul timișorenilor să le fie prezentată, pentru ca ei să poată evalua în deplină cunoștință de cauză, dincolo de orice dubiu, ce înseamnă Administrația Fritz și ce a însemnat Administrația Robu.

În lipsa ei, mașinăria de propagandă fritzistă va produce noi victime în rândul oamenilor de bună-credință care nici nu-și pot măcar închipui că cineva i-ar putea minți într-un asemenea hal, cu o asemenea nerușinare, cum sunt mințiți de trei ani!

P.S. Poza este preluată, cu mulțumiri, din opiniatimisoarei.ro.”, este mesajul prof. Nicolae Robu.

Comentarii

comentarii