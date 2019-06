Nicolae Robu îl contrazice pe președintele PNL Ludovic Orban în privința scutirii de impozit pe venit a IT-iștilor

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, care e și primarul Timișoarei, l-a contrazis duminică pe șeful său de partid și a spus că e de acord cu scutirea de impozit pe venit a IT-iștilor

„Părerea mea despre scutirea de impozit pe venit în IT este, fără ezitare, în sensul susţinerii ei, pentru că, privind lucrurile multicriterial, ea este categoric benefică, aducând României beneficii mult mai mari, unele indirecte, altele extrafinanciare decât neîncasările directe cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizării activităţii de IT. Ca profesor universitar în IT, cunosc potenţialul României în domeniu şi vă asigur că este uriaş. Noi trebuie să-l valorificăm aici, la noi acasă, aducând în România angajatori, iar fără facilităţi nu reuşim asta la maxim, şi nu disipându-l pe diverse meridiane, mai ales că e format din tineri”, a declarat Nicolae Robu, pentru AGERPRES.

Reamintim că președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat sâmbătă că nu i se pare normal ca angajații din domeniul IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit.

Declarația lui Orban a suscitat o reacție de respingere majoră pe rețelele de socializare.

