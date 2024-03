Nicolae Robu spune că nu se implică în disputa internă din PNL

Nicolae Robu spune că nu vrea să se implice în niciun conflict, fie că e vorba despre partidul său, pe plan intern, fie că e vorba de discuții între partide. El susține că aceasta a fost una dintre condițiile puse șefului PNL, Nicolae Ciucă, atunci când ar fi acceptat, în vară, nominalizarea din partea partidului, la candidatura pentru funcția de primar al Timișoarei.

Vineri, el nu a luat parte la protestul liberalilor timișeni, care nu sunt de acord cu impunerea lui Alfred Simonis ca și candidat unic PSD PNL la șefia CJT. În schimb, a fost prezent în delegația care însoțea conducerile la nivel național ale celor două formațiuni. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au venit, vineri, la Timișoara, să prezinte, alături de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, cât de bine merg lucrările pe centura sud.

”Atunci când, la sfârșitul verii, începutul toamnei, așa cum și domnul președinte Ciucă a relatat, am agreat să candidez din partea PNL, am pus o condiție, și anume aceea de a nu fi implicat niciodată în nicio dispută, niciun conflict, nicio luptă internă, nici locală, nici națională, și, nici măcar luptele cu alte partide în afară de USR, și sunt un consecvent. I-am explicat și domnului președinte Nica, pentru că am convenit și cu conducerea locală asupra acestui aspect și sigur a înțeles. Sunt total neconflictual. Eu sper că s-a remarcat asta de 3,5 ani”, a declarat, vineri, Robu.

