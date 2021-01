Nouă conducere la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș. Meșteșugurile, multiculturalitatea, mierea și vinul timișenilor se află în centrul proiectelor pentru 2021

Alexandru Proteasa, vicepreședintele Consiliului Județean Timișoara, îi ia locul lui Mihai Ritivoiu în funcția de șef al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș. De asemenea, reprezentantul comunei Tomești va fi vicepreședinte.

Schimbare la vârful Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș (APDT), aflată sub coordonarea Consiliului Județean. Începând de vineri, organizația are un nou for de conducere. Vicepreședintele CJ Alexandru Proteasa a fost ales președinte al Asociației, înlocuindu-l pe consilierul județean Mihai Ritivoiu, acesta renunțând prin demisie la poziția ocupată.

Tot vineri a fost ales și un nou Consiliu Director al APDT. Astfel, reprezentatul comunei Tomești ocupă poziția de vicepreședinte, membrii forului de conducere fiind dați de comunele Foeni, Buziaș și Margina.

„Vrem să creăm o ofertă completă pentru cei care aleg să ne viziteze, să se stabilească sau să investească în județul nostru. Turismul, cultura și business-ul sunt domenii care se completează foarte bine. Astăzi, în centrul atenției s-a aflat potențialul turistic. Avem o nouă conducere la Asociație, s-a aprobat lista cu proiecte, iar acum se va lucra pentru a le pune în practică. Avem multe de recuperat după un an de zile în care cu toții am fost practic legați la mâini în acest domeniu”, spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.

În cadrul ședinței de alegere a noii conduceri a fost aprobată și propunerea de proiecte pentru anul 2021, care vor pune în valoare tradițiile, meșteșugurile și multiculturalitatea județului: „Drumul mierii în Timiș”, „Tura meșteșugurilor din Banat”, „Drumul vinului și al răchiei în Timiș”, „Turism activ”, „Vară în Metropolă”, „Turism și multiculturalitate: bulgarii în Banat”, „2021 – Anul European al Drumețiilor”, „Zilele Lacului Surduc”, „Festivalul Evreiesc”, „Conace și castele în Banat – Arad și Caraș”. De asemenea, se dorește continuarea proiectelor regionale Banat Brunch și de dezvoltare a unei rețele de puncte gastronomic locale în Timiș.

„Prioritatea pentru 2021 este ca timișorenii să redescopere Timișul, să promovăm atracțiile turistice, obiectivele județului în rândul acestora. Este un an în care se călătorește mai greu în străinătate, astfel că turismul local este o alternativă excelentă. Cei interesați deja de ceea ce are județul nostru de oferit pot folosi și aplicația Discover Timiș, ce se poate descărca pe dispozitivele mobile, fiind dezvoltată de către APDT”, spune noul președinte al Asociației, Alexandru Proteasa.

