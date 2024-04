Obiectiv, 30 de case! Au început înscrierile pentru Color the Village VI

Sute de voluntari sunt așteptați între 6 și 8 iunie 2024 să dea culoare localității Altringen, din comuna Bogda – județul Timiș, un mic sat cu specific șvăbesc din județul Timiș, amplasat într-o zonă de poveste.

Cei care doresc să participe la Color the Village, în satul Altringen din județul Timiș, se pot înscrie începând de miercuri, 17 aprilie 2024.

Timp de trei zile, voluntarii vor participa la un adevărat festival al faptelor bune, unde voluntari din toată țara se reunesc pentru a ajuta această comunitate să își păstreze și să își ducă mai departe identitatea locală. În numai trei zile, voluntarii vor repara fațadele, vor reface elementele decorative tradiționale și vor zugrăvi casele din acest sat pitoresc înconjurat de dealuri și pădure, ca la final, satul să fie unul cu adevărat de poveste.

„Credem că potențialul zonei merită să fie valorificat și de aceea am ales Altringen pentru ediția din acest an. Deschidem acum apelul de voluntari pentru că așteptăm să ni se alăture sute de oameni care vor să dea o mână de ajutor pentru a revitaliza acest sat. Ca în fiecare an, ne propunem să reabilităm fațadele a 30 de case, însă deoarece Altringen este o localitate mică, vom selecta câteva case și din satele învecinate – Bogda, Sintar și Comeat, pentru a da mai departe mesajul nostru despre importanța de a păstra specificul zonei și de a avea un spațiu public curat, îngrijit și atractiv”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

Înscrierea voluntarilor se va face până la data limită 26 mai 2024. Formularul de înscriere este disponibil la adresa oficială www.colorthevillage.ro sau aici: https://forms.gle/h2W39CBumFCCukdx9 Participanții pot alege una sau mai multe zile în care vor participa.

Altringen este un mic sat din zona de nord-vest a județului, aproape de granița cu Aradul, într-o zonă colinară foarte pitorească. În trecut a fost locuit de germani, însă aceștia au plecat iar comunitatea de acum se străduie să ducă mai departe moștenirea lăsată de ei. Vor fi selectate cu prioritate case locuite, ale familiilor cu venituri modeste, care păstrează elemente de arhitectură specifică zonei.

Color the Village este un eveniment organizat de Asociația Acasă în Banat. În acest an, partenerul principal al proiectului este Asociația „Johann Scharnel” din Altringen. Color the Village este finanțat prin Raiffeisen Comunități, acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate, o inițiativă Raiffeisen Bank România, cu sprijinul Asociația pentru Relații Comunitare. Proiectul se bucură în acest an și de sprijinul Fundației Bosch, Azur România și Kimball Electronics.

Color the Village/Colorează Satul se află la a șasea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Valeapai (2023), Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.

Asociația Acasă în Banat a fost înființată în 2018 și își propune să păstreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, să redea culoare satului bănățean, să redescopere adevăratele valori ale acestor locuri: oameni buni și gospodari, case frumoase și poveștile lor.

Asociația Acasă în Banat poate fi contactată pe pagina de Facebook sau la adresa de email acasainbanat@gmail.com.

Donații în LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Donații în EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801

SWIFT/BIC: BTRLRO22

PayPal: acasainbanat@gmail.com

