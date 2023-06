Ofertă irezistibilă de artiști, la Gărâna Jazz Festival 2023

Gărâna Jazz Festival, cel mai important eveniment open-air de jazz din centrul și estul Europei, se va desfășura timp de 5 zile în Poiana Lupului din satul Gărâna, județul Caraș Severin, în perioada 5 – 9 iulie 2023.

Program: Miercuri | Wednesday, 5 iulie | july 2023

Poiana Lupului, h 18:00

Seifert Night at Gărâna Jazz Festival Marcin Pater Trio, Leszek Możdżer, Marcin Wasilewski Trio

Joi | Thursday, 6 iulie | july 2023

Poiana Lupului, h 18:00

Blazzaj, Paul Zauner Quartet, Julian & Roman Wasserfuhr feat. Jörg Brinkmann, Austrian Syndicate (David Helbock, Peter Madsen, Raphael Preuschl, Herbert Pirker and Claudio Spieler)

Vineri | Friday, 7 iulie | july 2023

Biserica Catolică Văliug, h 11:00

Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank 7th SENSE, Marquiz Noir

Poiana Lupului, h 18:00 JazzyBIT, Enzo Favata Band: The Crossing New Key, David Helbock & Camille Bertault, Per Mathisen & Jan G. Hoff feat. Nguyên Lê & Gary Husband

Sâmbătă | Saturday, 8 iulie | july 2023

Biserica Catolică Văliug, h 11:00

Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank, Răzvan Cipcă Trio, TBA

Poiana Lupului, h 18:00 Dean Bowman’s 5000-pound Band with Vasil Hadžimanov, Nimrod Speaks & Ronnie Burrage, Michel Godard feat. Luciano Biondini and Natasa Mirkovic, Rebekka Bakken Band, Sinikka Langeland Group, Oded Tzur Quartet

Duminică | Sunday, 9 iulie | july 2023

Biserica Catolică Văliug, h 11:00

Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank, Michel Godard solo, Marta Popovici

Poiana Lupului, h 18:00, Daniel Herskedal Trio, The Side Effects: Stian Carstensen, Marius Neset and Thomas Strønen, Anouar Brahem Quartet

Biletele sunt deja disponibile online, pe bilete.ro/garana-jazz-festival-editia-xxvii/. Copiii sub 14 ani au intrarea gratuită.

Organizator , Fundația Culturală Jazz Banat, cu sprijinul:

Ministerul Culturii, Primăria Reșița, Consiliul Județean Caraș Severin, Adam Mickiewicz Institute, Ministry of Culture and National Heritage, Zbigniew Seifert Foundation, Institutul Francez, Centrul Cultural German Timișoara, Institutul Polonez București, Institutul Italian de Cultură Bucureşti, Music Norway, Arts and Culture Norway, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Politehnică Timișoara

Se organizează un giveaway special pentru fanii de jazz. Ce spuneți de o invitație dublă la Garana Jazz Fest, unde veți putea asculta muzică de calitate și vă veți putea bucura de o atmosferă fantastică?

Termenul limită de participare este data de 𝟐 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐨𝐫𝐚 𝟐𝟑:𝟓𝟗. Un câștigător va fi ales aleatoriu prin 𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎𝐌.𝐎𝐑𝐆 și anunțat pe data de 𝟑 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑.

La acest concurs poate participa orice utilizator Facebook, care deține un cont real pe platformă și care îndeplinește toți pașii de participare descriși mai sus. Câștigătorul va fi anunțat în 𝟑 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 și va fi contactat în privat pentru detalii suplimentare. Info: garana-jazz.ro.

