Parc modern pentru copii, de aproape 1.000 de metri pătrați, inaugurat la Giarmata Timiș

Sâmbătă 7 septembrie, Primăria Giarmata a inaugurat un parc pentru copii – o construcție modernă cu multe facilități pentru distracția micuților – de aproape 1.000 metri pătrați.

Inaugurarea a avut loc cu prilejul Rugii bănățene 2019, care ține trei zile: a început sâmbătă și se termină, luni 9 septembrie.

”Este o bucurie extraordinară că am reușit să facem acest parc pentru copiii din comuna Giarmata. A durat cam mult, dar până la urmă am izbândit. Mai avem ceva de lucrat la el, dar am făcut un pas important până acum. Vor urma și alte proiecte mari. Le doresc copiilor să se simtă bine în parcul lor. Vă doresc să vă simțiți bine și să vă consumați energia într-un mod plăcut și util, făcând sport și jucându-vă, renunțând pentru o vreme la telefoane, la internet și la televizor. Mișcarea și sănătatea sunt mai importante decât telefonul sau televizorul”, a fost mesajul primarului Virgil Bunescu.

