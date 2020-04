Parcarea supraetajată din Zona Dacia a ajuns la faza imaginilor virtuale

Peste o sută de autovehicule vor avea loc în noua parcare supraetajată pe care Primăria Timişoara o va ridica în zona Dacia. Edilul-şef a prezentat primele imagini cu noua investiţie, desigur doar imagini virtuale, randări ale proiectului, care a fost realizat şi predat de specialişti beneficiarului.

Pe lângă autoturisme, acolo vor putea „gara” şi bicicletele, iar autoturismele electrice vor avea la dispoziţie şi două staţii de încărcare. Cel puţin aşa spune proiectul.

„Ni s-a predat proiectul pentru prima parcare multinivel, care va fi ridicată pe strada Ulmului, mai precis în Zona Dacia, că nu toată lumea ştie de Ulmului. Vor fi 107 locuri de parcare şi inclusiv vom avea două staţii de încărcare pentru maşini electrice, dar şi 26 locuri de parcare pentru biciclete. Eu, personal, voi încerca să cer să fie mai multe astfel de locuri pentru biciclete”, spune primarul.

Din păcate, alte asemenea investiţii multinivel în alte cartiere nu sunt deocamdată prea mult posibile, pentru că locul disponibil între blocuri e cam mic şi nu merită investiţia, mai spune conducătorul oraşului.

„Acolo (n.r Zona Dacia) spaţiul e mai mare şi de asta am decis să facem acolo parcarea supraetajată, în zonele cu spaţiu mai puţin nu merită, că nu câştigi cu supraetajarea. Sunt căile de acces, plus că nu poţi face o asemenea clădire lipită de altă construcţie. Chiar dacă ai trei – patru niveluri, vei avea doar câteva locuri de parcare în plus, nu se merită”, a încheiat Robu.

Comentarii

comentarii