Patronii unei firme de curățenie din Timișoara, acuzați că fură din casele clienților. O femeie îi acuză de dispariția a 5.000 de euro și a mai multor bijuterii din aur

Politistii Sectiei 1 Timisoara au inceput audierile intr-un controversat caz de furt, dupa ce proprietarii firmei Pro Cleaning Servicii Curatenie Timisoara au fost acuzati ca si-au insusit o mare suma de bani, dar si bijuterii, din apartamentul unei femei in varsta, care i-a angajat sa spele pe jos si sa stearga mobila.

Furtul s-ar fi produs in data de 6 august, cand patronii firmei Pro Cleaning Servicii Curatenie Timisoara, Voica Liviu Alexandru si sotia sa, Voica Ramona Bianca, insotiti de un angajat, s-au prezentat la adresa cu sculele din dotare pentru a face curatenie.

“In data de 16.08.2019, am verificat partea superioara a sobei de teracota situata in sufragerie si am constatat ca lipseste plicul cu suma de aproximativ 5.000 de euro. Mi-am data seama ca plicul a fost sustras de catre cele trei persoane, care au facut curatenie in apartament, intrucat nimeni altcineva nu a mai fost in apartamentul meu. Am incercat sa-l contactez telefonic pe Voica Liviu Alexandru pentru a-l ruga sa imi aduca plicul cu bani inapoi, insa acesta m-a blocat si nu am mai putut sa comunic cu el”, se mentioneaza in plangerea depusa la politie de catre Irina Lupea, femeia in varsta de 72 de ani care acuza faptul ca i-a disparut suma de bani, dar si cateva bijuterii din aur de mare valoare.

Imediat dupa depunerea reclamatiei, la fata locului s-a prezentat un echipaj de politie, condus de agentul sef Daniel Miclea, care a preluat declaratia femeii si a dus-o colegilor de la Sectia 1 Politie.

“Sunt foarte suparata pentru ca 40 de ani am avut doar functii de conducere, i-am controlat pe altii, nu mi-a lipsit un leu, iar acum m-am lasat pacalita atat de usor de acesti oameni fara scrupule. Banii nu i-am tinut in banca, pentru ca fiica mea a fost bolnava si a tot trebuit sa platesc medicamente si operatii.

Poate au mai furat si din alte locuinte unde au facut curatenie, nu stiu, insa la mine nu si-au terminat treaba si nu au mai revenit, desi mi-au promis ca aduc o masina speciala de curatat rosturile la gresie. Nu inteleg de ce dureaza atat de mult ancheta, pentru ca – in conditiile in care politistii stiu cine sunt hotii – poate am sansa sa mai recupereze ceva din prejudiciu. Macar bijuteriile, foarte valoroase, care sunt amintiri de familie”, a declarat, pentru impactpress.ro, Irina Lupea.

Sursa: impactpress.ro

