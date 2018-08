Pavel Popescu, de la teme comune cu Rudolph Giuliani, la scenarii nebunatice

În luna iunie a acestui an, deputatul PNL de Timiș, Pavel Popescu, făcea poze la Paris cu Rudolph Giuliani. ”Ne-am întâlnit în Paris și am schimbat câteva impresii pe teme comune. Rudy Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, probabil unul dintre cei mai buni primari pe care i-a avut New York City-ul. Numit de revista TIME “Person of the Year”, în anul 2001”, scria, pe facebook, Pavel Popescu. La rândul său, Giuliani nu a scris nimic despre întâlnirea cu marele deputat de Timiș. Probabil nu știe cine a fost tânărul care a insistat să se fotografieze cu el. Despre ”impresii pe teme comune”, ce să mai vorbim. Giuliani a acceptat, din politețe, să facă poze cu toți cei care îi solicitau.

La acea manifestare, Rudy Giuliani denunța abuzurile unui alt regim, așa cum face și acum, când vorbește de DNA. Pavel Popescu era acolo, în calitate de parlamentar, dar fără delegație din partea Camerei Deputaților, pentru a susține acel lobby.

După scrisoare trimisă de Rudy Giuliani autorităților de la București (în calitate de avocat), Pavel Popescu a explodat. Și a uitat de temele comune. Deputatul PNL, care, nu de mult, cerea controale medicale pentru toți cei din funcții publice, s-a apucat să sugereze că Giuliani a luat bani pentru a transmite vestita scrisoare, adresată președintelui Iohannis. ”Gurile rele spun că azi noapte, o agenție a unei bănci din apropierea Palatului Snagov, a funcționat în premieră pentru efectuarea unui transfer de fonduri în SUA. După chetă, desigur. Confirmarea plății, e publică”, a scris inițiatorul campaniei #Fără Nebuni!.

Dar oare nebuniile se acceptă?

