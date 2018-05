Poezia copiilor rămaşi orfani după accidentul în care au murit 9 români în Ungaria, virală pe Internet

Martea trecuta, 9 romani piereau intr-un groaznic accident rutier petrecut in Ungaria.

Martea trecuta, un microbuz in care se aflau 9 cetateni romani intra pe contrasens si se izbea violent de un tir, toti pasagerii din microbuz murind pe loc. Vinovat de accident este soferul Petru Zalar, care nu era atent la trafic, fiind implicat intr-un live pe Facebook. In urma celor disparuti au ramas familii distruse si 18 copii care nu-si vor mai vedea niciodata parintii. In amintirea victimelor, dar si a urmasilor acestora, Dorel de la Brad a scris o poezie care se intituleaza “Ai, Doamne, grija de toti copiii necajiti” si care suna astfel:

“Într-un colţ de cimitir, Se-aude-un plâns de copil, Îşi plângea tatăl cu jale, Din mormânt ca să se scoale

Stai gropare nu fii crud, Pe tata să îl sărut, Nu da pământ peste el, Că-mi este milă de el,

Ieşi tăicuţă din mormânt, Că m-ai lăsat necăjit, Dă-mi Doamne tata n-apoi!, Că-s mic şi plin de nevoi

Ochişorii să-i deschidă, Mâinile să şi le-ntindă, Să-l mai văd mergând prin casă, Şi să mă cheme la masă…”

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mures s-a sesizat din oficiu in urma accidentului cumplit din Ungaria.

O echipa de specialisti a mers la domiciliile acestora pentru a evalua situatia copiilor si a identifica nevoile familiilor

“In urma deplasarii pe teren si efectuarii evaluarilor initiale, s-a constatat faptul ca un numar de 16 minori si tineri – 13 minori si 3 tineri – au fost afectati in mod direct de producerea acestui eveniment tragic, astfel: doi minori cu ambii parinti decedati se afla in prezent in grija rudelor, urmând sa fie instituita masura de protectie speciala – plasament, sase minori cu ambii parinti decedati se afla in prezent in grija rudelor, urmând sa fie instituita masura de protectie speciala – plasament, doi minori cu un parinte decedat, ai caror membrii de familie refuza orice interventie sau sprijin din partea autoritatilor, trei minori cu un parinte decedat, se afla in grija rudelor si nu este necesara instituirea unei masuri de protectie.

In acest caz se va acorda sprijin din partea institutiei noastre si a unei organizatii nonguvernamentale. O persoana decedata are doi copii dar acestia au implinit varsta majoratului, o persoana adulta decedata in accident nu avea copii, iar o persoana decedata are un copil care are implinita varsta majoratului”, se precizeaza intr-un comunicat de presa al DGASPC Mures.

Comentarii

comentarii