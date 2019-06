Premieră în justiție! Membrul unui clan de romi are interzis să mai facă live-uri pe Facebook

Magistratii lugojeni au dat la inceputul acestei luni o sentinta prin care obliga membrul unui clan de romi din Lugoj sa inceteze cu aparitiile live pe Facebook.

Mai exact, individul este obligat de instanta de judecata sa nu mai apara in direct pe reteaua de socializare in care sa aduca jigniri membrilor din clanul rival. ”Constata caracterul ilicit al faptelor paratului care în anul 2017 a avut mai multe aparitii live pe reteaua de socializare facebook, aparitii în care facea afirmatii jignitoare la adresa reclamantilor. Obliga paratul sa înceteze încalcarea drepturilor personale nepatrimoniale prin savarsirea în viitor a faptelor ilicite”, se precizeaza in sentinta emisa de judecatorii lugojeni.

Individul gasit acum vinovat si pus si la plata unor despagubiri catre partea vatamata, a aparut in ultimii ani in mai multe live-uri pe Facebook prin care pur si simplu isi balacarea adversarii. Nu de putine ori o parte din materialele aparute in online au fost preluate si de catre presa nationala din tara noastra. Individul este in conflict cu mai multe persoane de etnie roma din Lugoj, astfel ca este de asteptat ca odata pronuntata aceasta sentinta si acele persoane sa se indrepte impotriva sa, scrie lugojinfo.ro.

