Premieră! Luna Neuroștiinței: 17 noiembrie – 17 decembrie 

Romanian Science Festival (RSF) organizează în perioada 17 noiembrie – 17 decembrie prima ediție a Lunei Neuroștiinței, o serie de evenimente online gratuite pentru elevi și cadre didactice, unde invitați sunt experți ai domeniului.

Neuroștiința pe înțelesul tuturor, explicată de experți

Recent neuroștiința prezintă tot mai mult interes, fiind tot mai aprofundată și discutată în spațiul public din România. Astfel, Luna Neuroștiinței deschide ușa spre explorarea creierului uman și a descoperirilor incredibile din acest domeniu cu ajutorul unor specialiști în domeniu care vor explica acest domeniu pe înțelesul tuturor. Timp de o lună, RSF invită publicul să se înscrie la evenimentele online pentru a beneficia de expertiză și inspirație, ghidați de cercetători și profesioniști din diaspora academică și din țară.

Experți internaționali în neuroștiințe și subiecte actuale

Principalul invitat la Lunei Neuroștiinței este Profesorul Michael Thomas, Director of the University of London Centre for Educational Neuroscience.

Luna Neuroștiinței se desfășoară alături de oameni de știință și profesioniști din diaspora academică și din țară. Această serie de evenimente Luna neuroștiinței începe cu un eveniment dedicat prin explorarea oportunităților de carieră în domeniu, aducând în prim-plan experiențele reale ale cercetătorilor români în acest domeniu plin de provocări și satisfacții, și continuă cu evenimente interactive dedicate neuroștiinței clinice, neuroștiinței educaționale și neuroștiinței computaționale.

Lista specialiștilor pe care îi veți putea cunoaște și alături de care veți putea învăța neuroștiința în perioada 17 noiembrie – 17 decembrie:

Melania Lavinia BRATU – Conf. Univ., Departamentul de Neuroștiințe, Universitatea de Medicină și Farmacologie Victor Babeș, România

Oana GURĂU – Doctor în Neuroștiințe, University of Oxford, Marea Britanie

Bayar MENZAT – Cercetător Post-doctoral, Technische Universität Wien, Austria

Dan MIREA – Doctorand în Psihologie, Princeton University, SUA

Marius PACHITARIU – Conducător Științific, Pachitariu-Stringer Lab, HHMI JANELIA Research Campus, SUA

Adrian REDNIC – Student în Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacologie Victor Babeș, România

Michael THOMAS – Director of the University of London Centre for Educational Neuroscience, Marea Britanie

Lavinia Carmen USCĂȚESCU – Cercetător Post-doctoral, Virginia Tech, SUA

Aster WEI – Specialist în Neuroștiința Educației și Fondator Otti & Centre of Applied Metacognition, Malaezia

Elena ZAMFIR – Cercetător Post-doctoral, Champalimaud Foundation, Portugalia

Evenimente variate pentru toate vârstele

De la webinarii captivante și workshopuri interactive până la concursuri provocatoare, Luna Neuroștiinței oferă o paletă variată de evenimente potrivite pentru elevi, studenți și profesori. Fie că sunteți curioși să învățați, că vă aflați la începutul drumului în neuroștiințe sau căutați perspective noi în domeniu, veți găsi ceva captivant în această lună dedicată cunoașterii științei creierului.

Program – Luna Neuroștiinței

17 noiembrie – Discuție panel: Cariere în Neuroștiință

Luna Neuroștiinței debutează pe data de 17 noiembrie cu o discuție panel dedicată oportunităților profesionale pe care domeniul îl oferă. Evenimentul explorează posibilitățile de studii, dar și pașii pe care un absolvent în domeniu îi poate face pentru a devenii cercetător.

20 noiembrie – Discuție panel: Neuroștiința Sănătății Mintale

Specialiștii RSF dezbat perspectiva neuroștiinței asupra sănătății mintale, dar și a consumului de droguri. Tinerii, părinții și profesorii sunt invitați să participe pentru a înțelege știința din spatele unei funcționări sănătoase a creierului.

30 noiembrie – Webinar: Demența și Neuroștiința Clinică

Data de 30 noiembrie aduce un webinar despre demență, o condiție complexă a cărei explorare oferă perspective fascinante asupra funcționării creierului uman.

4 decembrie – Webinar: Cercetarea Științifică în Neuroștiința Computațională

Explorăm domeniul Neuroștiinței Computaționale și punerea sa în practică prin intermediul cercetării științifice desfășurate de Marius Pachitariu, conducător al unui laborator din cadrul prestigiosului institut de cercetare HHMI Janelia Research Campus, Virginia, SUA.

8 decembrie – Discuție panel: La intersecția dintre Neuroștiință, Informatică și Inteligența Artificială

Multidisciplinaritatea neuroștiinței se oglindește în domeniul Neuroștiinței Computaționale pe care îl puteți explora pe data de 8 decembrie. Sub forma unei discuții panel, evenimentul dezbate intersecția dintre neuroștiință, informatică și inteligență artificială, dezvăluind cum tehnologiile computaționale ne ajută să înțelegem complexitatea creierului, dar și cum anumite structuri și mecanisme neuronale au inspirat dezvoltarea inteligenței artificiale. Evenimentul este destinate atât celor încă neinițiați în aceste domenii, cât și celor deja experimentați.

13 decembrie – Workshop: Neuroștiința în Educație (engleză)

Integrarea neuroștiinței în educație oferă înțelegere asupra modului de funcționare a creierul în procesele de învățare, permite adaptarea metodelor la nevoile individuale, deschide posibilități de optimizare a performanței școlare și de dezvoltare a competențelor cognitive, cu scopul de a îmbunătății practicile educaționale.

Luna Neuroștiinței la RSF aduce pe data de 13 decembrie un workshop în limba engleză destinat studenților care doresc să afle noi strategii de învățare bazate pe cercetări științifice.

15 decembrie – Webinar: Neuroștiința în Educație (engleză)

Un webinar dedicat profesorilor, dar și elevilor, care va prezenta expertiza unui cercetător renumit în domeniul Neuroștiinței Educaționale, care astăzi conduce unul dintre cele mai mari instituții de cercetare în acest domeniu. Profesorul Michael Thomas este directorul Centrului pentru Neuroștiința Educației, co-fondat de către University College London (UCL) și Birkbeck, University of London din Marea Britanie.

Cele două evenimente vă așteaptă pentru a descoperi noi tehnici de învățare și predare bazate pe știință.

17 decembrie – Concurs: Explorarea Neuroștiinței prin Artă

RSF provoacă elevii pasionați de artă vizuală să îndrăznească să exploreze neuroștiința prin intermediul competiției de pictură, desen, modelaj și sculptură – Sinapse Creatoare, Ediția I. Termenul limită pentru depunerea lucrărilor este 17 decembrie. Mai multe detalii regăsiți pe paginile de Facebook și Instagram Romanian Science Festival.

Pentru mai multe detalii legate de desfășurarea Lunii Neuroștiinței la RSF și cum să vă înscrieți la fiecare eveniment, vă invităm să urmăriți paginile oficiale Romanian Science Festival pe Facebook, Instagram și LinkedIn.

