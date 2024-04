Primarul Fritz a pierdut definitiv procesul cu Mirela Toc, funcționarul din primărie pe care l-a destituit pentru că a dezvăluit neregulile din instituție

Luni, 22.04.2024, Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Timișoara a obținut o victorie definitivă la Curtea de Apel Timișoara pentru Mirela Toc, funcționarul public care a fost sancționată disciplinar de către Dominic Fritz, primarul Timișoarei, prin aplicarea sancțiunii disciplinare ”destituirea din funcția publică” deținută în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Prin Decizia civilă nr. 388/22.04.2024 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 3663/30/2023, instanța de recurs:

– a CASAT ÎN PARTE Sentința civilă nr. 945/06.12.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3663/30/2023;

– a MENȚINUT ÎN REST Sentința civilă nr. 945/06.12.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș, în sensul că:

A dispus ANULAREA ÎN PARTE a Dispoziției nr. 1668/11.07.2023 și a Raportului Comisiei de Disciplină nr. 120/2023 și 121/2023, în ceea ce privește sancțiunea aplicată și, în consecință, a dispus ÎNLOCUIREA sancțiunii disciplinare a DESTITUIRII DIN FUNCȚIA PUBLICĂ cu sancțiunea disciplinară a MUSTRĂRII SCRISE; A OBLIGAT pârâtul Primarul Municipiului Timișoara la reintegrarea reclamantei în funcția publică deținută anterior emiterii Dispoziției nr. 1668/11.07.2023, iar în cazul în care funcția publică nu mai există într-o funcție publică echivalentă; A OBLIGAT pârâtul Primarul Municipiului Timișoara la plata în favoarea reclamantei a unei despăgubiri egale cu cuantumul salariilor indexate, majorate și recalculate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta în funcția publică deținută anterior emiterii Dispoziției nr. 1668/11.07.2023; A OBLIGAT pârâtul Primarul Municipiului Timișoara la plata cheltuielilor de judecată parțiale în cuantum de 2.500.

Mirela Toc a fost dată afară din Primăria Timișoara, după ce a sesizat ilegalitățile din instituție. Dezvăluirile Mirelei Toc despre încălcările legii și gravelor erori din Primăria Timișoara au dat mari bătăi de cap primarului Dominic Fritz, care a luat decizia de a o demite. Și totul după mai multe controale ale Comisiei de Disciplină, despre care atât Mirela Toc cât și sindicatul din instituție spun că a fost constituită ilegal.

”Sancționarea mea disciplinară cu destituirea din funcția publică dispusă prin această Dispoziție nu reprezintă decât represalii pentru raportările și divulgările făcute de mine în calitate de avertizor în interes public. Primarul Dominic Fritz a căutat să se răzbune, să mă hărțuiască și, în cele din urmă, să mă destituie. Din cauza sesizărilor și plângerilor penale am fost supusă represaliilor, am fost detașată nelegal la Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, cercetată disciplinar de către o comisie de disciplina nelegal constituita și eliberată din funcție deși sunt avertizor in interes public”, spune Mirela Toc în momentul demiterii.

În luna iulie, Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara a depus o plângere împotriva raportului comisiei de disciplină cu nr. SC2023-1224/13.06.2023 și sancțiunii propuse împotriva Mirelei Toc.

