Primarul Fritz are doi noi consilieri personali: Simona Fiț și Val Mureșan

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că, începând de vineri, 27 noiembrie, și-a completat echipa cu încă doi consilieri personali: Simona Fiț și Valentin Mureșan. Acum mai bine de trei săptămâni, Fritz anunța și numele primilor doi: Loredana Pintea și Rudolf Gräf. În total, conform legii, Fritz își poate alege până la șase consilieri personali.

„Încă doi consilieri personali s-au alăturat echipei, Simona Fiț și Valentin Mureșan. Le mulțumesc că au acceptat să fie în serviciul Timișoarei în următorii ani. O misiune grea dar cu o recompensă pe măsură: mândria că au contribuit și ei la împlinirea potențialului extraordinar al orașului nostru. Am ales doi profesioniști care s-au implicat ani de zile, din mediul ONG, pentru binele semenilor și în proiecte mari pentru comunitate”, spune Fritz, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Simona Fiț are pregătire în politici publice, advocacy și transparență decizională. Ea a participat și la elaborarea dosarului de candidatură pentru Timișoara – Capitală Culturală Europeană, fiind parte și a echipei care a susținut prezentarea acestuia în fața juriului. Valentin Mureșan, pe de altă parte, are în spate o carieră în IT, fiind implicat și în mai multe proiecte civice și sociale: Fundația Comunitară Timișoara, Timotion, Grădinescu, CetățeanTM, Team2121 și Creativa. Fritz îi descrie pe cei doi noi consilieri personali astfel:

„Simona Fiț a fost profesor asociat la Masterul Politici Publice şi Advocacy din cadrul UVT. Toată viața ei a susținut proiecte de politici publice și i-a învățat și pe alții cum să le susțină în fața unor finanțatori sau autorități publice.

A coordonat procesul de elaborare a dosarelor de candidatură pentru Timișoara Capitală Culturală și a făcut parte din echipa de susținere a candidaturii în fața juriului european, pentru etapele de pre-selecție și selecție și pentru prima etapă de monitorizare. Am convingerea că în 2023 Simona va avea cu ce să se mândrească și ce le povesti celor doi băieți ai ei.

A mai coordonat Fondul Științescu derulat de Fundația Comunitară Timișoara, prin care s-au finanțat proiecte educative pentru mii de copii. A fost și managerul programului național de formare al Academiei de Advocacy, cu 800 de participanți, reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și organizațiilor non-guvernamentale. A fost implicată activ în proiectele și campaniile organizației ca cercetător, expert curricula, lector, coautor manuale, expert audieri publice și consultant în transparența decizională.

Val Muresan este un inovator, a co-fondat startup-uri IT care au creat concepte și softuri revoluționare. Nu de mult timp procesorul Myriad2, una din soluțiile create de echipa coordonata de el a ajuns în spatiu cu satelitul PhiSat-1, lansat de către Agenţia Spaţială Europeană.

După terminarea studiilor la Universitatea Politehnică din Timişoara, a plecat la doctorat în Irlanda și a rămas acolo timp de 10 ani. A predat la Universitatea din Dublin şi a lucrat în cercetare. În Irlanda a fondat Movidius, un startup de procesoare și softuri pentru tehnologii inteligente, pentru telefoane, drone și smartcity. S-a întors în Timișoara în 2005 și a deschis primul birou Movidius.

Movidius a fost cumpărat în Noiembrie 2016 de Intel pentru că reușiseră să inventeze ceva ce gigantul internațional își dorea foarte mult: un procesor care putea să ghideze fără pilot dronele, astfel încât să evite obstacole şi în acelaşi timp să se focuseze pe obiectiv. Ulterior achiziției Val a devenit manager pentru România al companiei Intel, dar nu s-a mulțumit să fie un IT-ist și un manager de succes. A dorit să se implice și să susțină financiar, cu experiența sa și cu networking-ul dobândit în coordonarea de proiecte internaționale în emanciparea sectorului cultural și creativ local precum este noul centru cultural Faber.

Este co-fondator al Fundației Comunitare din Timișoara și co-initiator în nenumărate proiectele socio-culturale sau civice: Timotion, Grădinescu, CetățeanTM, Team2121, și Creativa. Val este alergător amator, crede ca sportul de masă este una din soluțiile la multe probleme și este membru al echipei Alergotura. Val are și el doi baieti care îl motivează”.

