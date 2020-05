Primarul Nicolae Robu: „Nu am uitat de promisiunile din 2012, chiar dacă nu au putut fi materializate”

Primarul Nicolae Robu promite că municipalitatea nu se va opri din proiecte, nici în contextul crizei economice care se prefigurează drept consecință a pandemiei de COVID-19. Acesta spune că Primăria va continua să organizeze licitații sau alte achiziții publice și în continuare, dar ordinul de începere a lucrărilor va fi dat doar după ce se va face rost de fonduri. „Timișoara se va dezvolta «în forță», în continuare! Ați văzut, și acum, în stare de urgență, în oraș s-a lucrat pe foarte multe șantiere”, promite edilul.

„Eu am asumat, cu foarte mulți ani în urmă, fără să știu dacă va fi cu critici sau aprecieri, am asumat: «Vreau să demolez toate garajele din oraș!». Așa este cinstit: să știe timișorenii la ce să se aștepte. Alegerile din 2016 au demonstrat, în mod categoric, că am fost în consonanță cu timișorenii, din moment ce am câștigat cu dublul voturilor candidatului următor. (…) Semnalul a fost clar: timișorenii vor ceea ce eu am propus. Mai ales, pentru că mă și cred. Au văzut că nu am uitat de promisiunile din 2012, chiar dacă nu au putut fi materializate, se lucrează la ele. Spuneam, mai în joacă, «toate sunt pe țeavă», dar, din păcate, în țara noastră țeava s-a dovedit a fi foarte lungă. Asta nu înseamnă că am mințit cu ceva, că am aruncat vorbe în vânt. Noi, eu împreună cu colegii, ne zbatem să punem în practică ceea ce am promis”, mai spune Robu.

Cu această ocazie, Robu nu a ezitat să comenteze și criticile primite la unele proiecte ale Primăriei. „Cei care aduc aminte de promisiunile făcute în 2012 îmi fac un foarte mare serviciu, pentru că, exceptând aceste parcări din zona centrală, pe care nu am cum să le fac dacă nu am terenul. În schimb, am făcut mii și mii de locuri de parcare în oraș și am compensat ceea ce nu am putut face, nu din dezinteres. Mai mult decât m-am zbătut, nu știu ce era de făcut.

Numai niște, nici nu știu cum să le spun, nu mai folosesc epitete, niște puncte – puncte vorbesc de «proiecte pe genunchi» și astfel de bazaconii. Noi avem o viziune, totul este pe strategii, și strategii sectoriale, și strategie generală și tot ce trebuie într-o abordare profesională, profesionistă”.

Printre cei de care a amintit primarul se regăsește din nou, Consiliul Județean Timiș, de această dată, din cauza stadionului „Dan Păltinișanu”. Robu a spus: „Am cedat teren ca să fie totul în jurisdicția Consiliului Județean, să le fac pârtie înspre guvernul care ar fi trebui să aloce fonduri la Timișoara, cu mulți ani în urmă. Eu am început lupta atât pentru stadion, cât și pentru polivalentă, sunt documente în acest sens! (…) Nu este important cine face, ci este important ca orașul să ajungă să aibă așa ceva. Noi, cei care ocupăm funcții în administrația publică locală, trebuie să luptăm pentru oraș, indiferent de culoarea politică. (…)

Iată, astăzi se lucrează la Centură. Iată, sala polivalentă are una dintre procedurile necesare în derulare. Stadionul are, și el, în derulare, spunea președintele CJT nu demult, studiu de prefezabilitate, parcă. Eu am deschis pârtie, nu am avut ambiții să fie și primăria agățată acolo, având în vedere că eu sunt în opoziție, cum eram în toți anii precedenți, având în vedere că guvernul PSD nu alocă bani. Le-am dat, «faceți!», am spus că le dau teren unde vor. Bineînțeles, nu au făcut nimic până acum, dar acum lucrurile se mișcă… sub guvernare liberală!”

Comentarii

comentarii