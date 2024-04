Primul hotel Curio Collection by Hilton din România va fi deschis în Timișoara în vara acestui an

În urma unui acord de franciză între Hilton și proprietarul Liviu Peter, un investitor local cu afaceri în domeniul imobiliar și hotelier, Hotelul Tresor Le Palais, Curio Collection by Hilton, se va deschide în această vară în orașul Timișoara sub brandul de lifestyle în plină expansiune. Hotelul Tresor Le Palais a fost deschis pentru prima dată în urmă cu 20 de ani și și-a dezvoltat o reputație de lider în domeniul conferințelor și evenimentelor pe piața timișoreană.

Cu 31 de camere și facilități pentru conferințe și săli de ballroom cu o capacitate de până la 750 de persoane, hotelul Tresor le Palais se va alătura astfel celor 40 de hoteluri din întreaga Europă care operează sub marca Curio Collection by Hilton.

Hotelul Tresor Le Palais, Curio Collection by Hilton, va evoca o poveste personalizată prin arhitectura și designul distinctiv, ofertele de mâncare și băutură de clasă mondială și experiența unică pentru oaspeți, caracteristici ale mărcii Curio Collection by Hilton.

Liviu Peter, proprietarul Hotelului Tresor Le Palais, Curio Collection by Hilton, a declarat: “După 20 de ani de activitate, am dorit să facem un pas înainte pentru a oferi servicii rafinate oaspeților noștri locali și internaționali. Fiind Capitală Culturală a Europei în 2023, Timișoara este mai bine cunoscută și tot mai mulți turiști vor veni să o viziteze în următorii ani. Suntem onorați să colaborăm cu Hilton pentru a aduce brandul Curio Collection by Hilton în România și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună la viitoarele dezvoltări hoteliere.”

Mircea Drãghici, managing partner, Est Hospitality, consultant al proiectului: “Timișoara are un mare potențial de creștere, iar hotelul Tresor Le Palais, Curio Collection by Hilton, va fi foarte potrivit pentru un operator hotelier internațional din segmentul upscale”.

“Curio Collection by Hilton este unul dintre brandurile noastre cu cea mai rapidă creștere în Europa, cu aproape 70 de proprietăți în curs de comercializare sau în curs de dezvoltare în întreaga regiune”, a declarat Malgorzata Morek, Senior Director Development, Central and Eastern Europe, Hilton. “Alăturându-se viitoarelor debuturi ale Curio Collection by Hilton în Croația, Lituania și Olanda, suntem încântați să aducem acest brand unic de lifestyle într-unul dintre cele mai mari orașe din România, Timișoara. Împreună cu proprietarul Liviu Peter, așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm oaspeții la remarcabilul Hotel Tresor Le Palais, Curio Collection by Hilton, în această vară.”

Andu Mărginean, managing partner, Arthitek Project Lab, este arhitectul și designerul proprietății.

Comentarii

comentarii