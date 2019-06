Prof. Nicola Trăilă – unul dintre cei mai mari medici ai Banatului – și-a lansat cartea Elogiul chirurgiei, la UMFT

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara și Editura „Victor Babeş” au lansat joi, 20 iunie, lucrarea „Elogiu chirurgiei”, semnată de unul dintre cei mai mari medici ai Banatului – prof. univ. dr. Nicola Tiberiu Trăilă.

Evenimentul a trezit un interes foarte mare. Sala Clubului Hyperion al U.M.F.V.B. Timișoara, din Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2 a fost arhiplină.

Moderator a fost prof. univ. dr. Dan V. Poenaru, directorul Editurii Victor Babeș, iar despre carte au vorbit profesorii universitari Lazăr Fulger și Octavian Mazilu.

”Profesorul Nicola reușește să aducă o secvență din istoria chirurgiei moderne timișorene. Am citit cu atenție cartea profesorului Nicola și am fost de acord să o tipărim. Este o carte utilă pentru timișorenii care au urmărit cu atenție istoria UMFT înființată în 1945, o universitate cunoscută și prezentată în 46 de țări pe patru continente. Avem și o editură puternică care reușește să scoată a 36 carte de la începutul acestui an ”, a spus prof. dr. Dan V. Poenaru.

În continuare, prof. dr. Octavian Mazilu a adăugat:

”Această carte poate fi citită cu plăcere și de cei care nu lucrează în sistemul medical. Este un volum scris cu talent care zugrăvește drumul, activitatea și creativitatea unui adevărat maestru al chirurgiei -prof. Nicola Trăilă. Bineînțeles că lucrarea poate fi înțeleasă mai bine de noi, cei care lucrăm în sistem și știm cât de dificile sunt etapele de inițiere, de consolidare a cunoștințelor, de maturitate și apoi de creativitate în chirurgie. Emoția pregătirii profesionale răzbate încă de la primele pagini ale cărții. Am avut o mare șansă în carieră să devin șeful Clinicii de Chirurgie Generală și Oncologică din cadrul Spitalului Clinic Municipal Timișoara. Sunt recunoscător prof. Nicola pentru valoare clinicii pe care a lăsat-o în urma domniei sale.”, a spus prof. dr. Octavian Mazilu.

Prof. dr. Nicola Trăilă este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și a practicat chirurgia generală și oncologică timp de 40 de ani, între 1971 -2011.

Mesajul prof. Trăilă a fost următorul:

”Elogiul pe care doresc să îl aduc unei profesii dificile și de mare responsabilitate cum este chirurgia se răsfrânge evident și asupra slujitorilor săi. Ei sunt cei care o practică, o continuă și o dezvoltă, ei o transmit urmașilor. Personal îmi exprim credința că tot omul care și-a respectat meseria, a iubit-o cu ardoare și a închinat-o semenilor săi ajunge într-un final la un moment de cumpănă, când se așează pe gânduri și se întreabă: Ce am făcut? Ce am lăsat? Este în fond o revedere a sinelui, mai bine zis o întoarcere spre sine, într-o credință păstrată pe un parcurs introspectiv durabil de tinerețe fără bătrânețe. De crezi că ai contribuit la creșterea ei, a meseriei, ai obligație să o dezvălui, să o așezi în fața doritorilor de progres, să o refaci explicativ. Este ceea ce încerc să fac și eu în continuare cu măsură și evlavie, ca începător șaptezecist. Demersul meu nu este un eseu, adică o încercare de a lansa întrebări fără răspuns sau teze fundamentale de comportament profesional. El este sumarea unei experiențe trăite la înalt nivel tensional din care am extras practici relevante pentru un chirurg…. Astăzi sunt înconjurat de sine-mi, dar nu plin de el. Mă gândesc la faptul că mai fiecare dintre noi are un parcurs asemănător. E necesar numai curajul dezvăluirii lui. Cât despre mine, îmi pare că am trăit mai multe tinereți și încerc acum să o alungesc pe ultima. Astăzi, îi sunt recunoscător timpului trăit în miezul chirurgiei, prin care am ajuns „în vorbă” cu Dumneavoastră, și cer iertare celor cărora, de-a lungul vremii, nu le-am oferit o îndestulătoare dragoste”, spune prof. dr. Nicola Tiberiu Trăilă.

